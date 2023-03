Convegno “Riforma Cartabia” 24 marzo 2023 Altamura. Svolta epocale? Con il d.lgs. n.149/2022 anche detta riforma Cartabia, il processo civile si appresta ad innovarsi profondamente. La riforma civile riguardante le famiglie e le persone di età minore, è epocale: un traguardo di giustizia.

Forte la preoccupazione del mondo dell’avvocatura nei confronti di un intervento normativo che difficilmente consentirà di raggiungere gli obiettivi prefissati di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del rito. Al contrario lo stesso rischia di rivelarsi pregiudizievole per la tutela dei diritti dei cittadini e per la competitività delle imprese sul mercato. Al fine di ottenere i finanziamenti previsti dal Pnrr, l’Italia si è impegnata con l’Unione Europea a ridurre l’arretrato dei processi civili del 55-65% entro la fine del 2024 e del 90% entro la metà del 2026. Tali percentuali di riduzione sono irrealistiche ed irrealizzabili nei tempi indicati e a parità di risorse di mezzi e di personale di magistratura ed amministrativo.

La città di Altamura e l’Associazione avvocati e praticanti “Francesco Santoro Passarelli” hanno sempre dimostrato una particolare sensibilità culturale ai temi giuridici e anche questa volta, hanno radunato intorno ai tavoli di lavoro, il mondo dell’avvocatura per affrontare un argomento molto importante: la Riforma Cartabia.

Interverranno: Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Avv. Salvatore D’Aluiso, l’Avv. Antonio Santeramo, Presidente dell’Associazione Avvocati e Praticanti “Francesco Santoro Passarelli” di Altamura, l’Avv. Luigi Viola, Docente Universitario e direttore della Rivista “La Nuova Procedura Civile” che presenterà “Le regole del ricorso semplificato di Cognizione” e l’Avv. Paolo Iannone del foro di Bari, già relatore alla Camera dei Deputati, docente per la Scuola Superiore della Magistratura.

Avv. Paolo Iannone: “La Riforma Cartabia ha stravolto le regole del processo. Oggi ci si interroga sull’opportunità di detto intervento normativo, al di là delle buone intenzioni del legislatore, perplessità si alimentano sull’applicabilità nella realtà processuale di tutti i giorni. A titolo esemplificativo, viene introdotta la regola generale del ricorso semplificato di cognizione – atto che sostituisce l’oramai ex art. 702 bis c.p.c. – in tutti i procedimenti innanzi al Giudice di pace, ma come può essere raggiunta la prova senza l’ascolto dei testimoni nei processi per sinistri stradali? Senza dimenticare che è previsto un ampliamento di competenza per valore dei procedimenti civili innanzi all’ufficio del Giudice di Pace”.

L’evento si terrà presso la Sala Convegni “Andrea Giorgio” – ABMC – Piazza G. Zanardelli 18 il 24 marzo 2023 alle ore 16.

Il Convegno “La Riforma Cartabia, Prime riflessioni sulle nuove regole del Processo” è stato organizzato dall’Associazione Avvocati e Praticanti “F. Santoro Passarelli” di Altamura, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Bari, il Centro Studi Diritto Avanzato Edizioni e La Nuova Procedura Civile e attribuisce crediti formativi ai partecipanti e le credenziali per consultare gratuitamente per tre mesi la rivista La Nuova Procedura Civile.

Il cambiamento operato dalla Riforma Cartabia promette, prima facie, di essere molto più di un mero ritocco dei riti processuali anche se, tuttavia, ad un attento esame del nuovo articolato normativo predisposto, le novità introdotte paiono operare una sorta di mero “restyle” delle norme del codice di rito, senza alcuna incisione sulla durata dei procedimenti. Svolta davvero epocale o sembra di essere incorsi nell’ennesima Riforma del codice di rito che produrrà non significativi risvolti applicativi in termini di speditezza e ragionevole durata dei procedimenti?