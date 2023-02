Droga e cellulari nel carcere di Taranto, pensanti le condanne complessive 100 anni – TUTTI I NOMI

Erano riusciti a mettere su un sistema per far passare all’interno della Casa Circondariale di Via MagliE a Taranto droga e telefonini. Adesso sono arrivate le pesanti condanne da parte del Gup Pompeo Carriere con 14 condanne ( quasi 100 anni di carcere complessivi) e 2 assoluzioni.

La polizia di Taranto aveva infatti scoperto nell’inchiesta ISIDE come droga e telefonini entravano nel carcere grazie a un agente penitenziario corrotto.

Il magistrato ha inflitto:

– nove anni e quattro mesi ad Alfonso Greco,

– nove anni e tre mesi ad Antonio Greco,

– otto anni di reclusione a Giuseppe Greco,

– nove anni e quattro mesi a Cataldo La Neve,

– nove anni a Giuseppe La Neve,

– nove anni e quattro mesi ad Angelo Soloperto,

– nove anni e tre mesi a Francesco Soloperto,

– quattro anni e cinque mesi a Sergio Soloperto,

– otto anni a Benedetto Bonamico,

– tre anni e quattro mesi a Gaetano Galante,

– due anni e due mesi a Andrea Gravina,

– due anni e undici mesi a Giuseppe Motolese,

due anni e due mesi a Tommaso Pirrazzo.