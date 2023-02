“Ciccio e Tore Il Mistero di Gravina“ e la verità sulla tragica morte è il libro che sarà presentato, sabato 25 febbraio, nel 15 ° anniversario del ritrovamento dei corpi senza vita dei due fratellini Pappalardi, presso l’Auditorium della Chiesa di San Pietro e Paolo, alle ore 18.30, alla presenza dei due autori: Luciano Garofano e Mauro Valentini, di Maria Gurrado, difensore di Filippo Pappalardi e dello stesso Filippo, genitore dei due piccoli figli scomparsi tragicamente.

A portare il saluto della città e della Civica Amministrazione, che ha organizzato e patrocinato l’evento, sarà il sindaco Dr. Fedele Lagreca. Francesco Pappalardi detto Ciccio, di tredici anni e suo fratello Salvatore detto Tore, due anni più piccolo, scompaiono la sera del 5 giugno 2006 dal centro di Gravina.

Per lungo tempo il destino dei due ragazzi rimane avvolto nel mistero fino a che, un anno e mezzo dopo, viene arrestato il padre dei due: Filippo. Secondo l’accusa è stato lui a uccidere i figli e a nasconderne i corpi. Sembra tutto risolto quando il 25 febbraio 2008, un ragazzino, coetaneo di Ciccio e Tore, cade in una cisterna scavata nel sottosuolo, ubicata su via Giovanni Consolazione, di un palazzo abbandonato nel centro cittadino e da tutti chiamato “La casa delle Cento Stanze”, quella che un tempo, nell’Ottocento, era la dimora agreste della famiglia Pellicciari, aristocratici di Modena, trasferitasi nella nostra città.

I Vigili del Fuoco che soccorrono il ragazzo, rinvengono così i corpi di Ciccio e Tore, caduti anch’essi nello stesso luogo quella sera di due anni prima. Il ritrovamento consentirà la scarcerazione di Filippo, ingiustamente accusato, disegnando nuovi scenari sui fatti di quella sera.

Luciano Garofano, biologo italiano, generale in congedo dell’Arma dei Carabinieri; nel 1992 si è occupato anche delle indagini sulla strage di Capaci. Dal 1995 fino al 2009 è stato comandante del R.I.S. di Parma (Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche); dal 2011 al 2013 è stato direttore scientifico e docente del master universitario “Tecniche di indagine, della sicurezza e criminologia” istituito presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano. Il master è stato attivato con la collaborazione dell’Accademia italiana di scienze forensi presieduta dallo stesso Garofano e Mauro Valentini, scrittore e giornalista romano, che da 25 anni vive a Pomezia. Ha diretto in passato un blog – magazine di grande successo e oggi scrive principalmente di cronaca nera e di cinema collaborando con diverse testate nazionali, tra le quali Settimanale Grandangolare, Giallo e Cronaca & Dossier, ripercorrono questa clamorosa vicenda umana e giudiziaria attraverso documenti, testimonianze e avvalendosi anche della narrazione di Filippo, vittima di un errore giudiziario sventato per puro caso.

Un libro che offre percorsi non solo narrativi ma anche indicazioni concrete da destinare agli inquirenti per una possibile riapertura delle indagini e per scoprire finalmente cosa è accaduto a Ciccio e Tore. Per scoprire la verità.