Gianni Moramarco presenta la sua candidatura a sindaco di Altamura Giovanni Moramarco è il candidato Sindaco di Altamura sostenuto dalle Liste Civiche Insieme per Altamura, S!Amo Altamura, N.O.I Altamura, Innoviamo, Azione con Calenda e Azione Civica.

Dopo un periodo di commissariamento dell’attività amministrativa che, limitandosi alla gestione ordinaria, non ha potuto apportare nel territorio del Comune di Altamura quei cambiamenti culturali e sociali che da molti anni sono attesi dalla sana comunità civile, la parola ritorna ai cittadini per scegliere ed eleggere una nuova amministrazione che dovrà dare delle risposte, nell’ottica di un rinnovamento, alle aspettative di una comunità che si è vista umiliata ed offesa per i noti episodi che hanno immobilizzato l’attività amministrativa in un momento in cui una profonda crisi economica, sociale e culturale doveva essere affrontata con decisione e competenza.

Gianni Moramarco presenta la sua candidatura a sindaco di Altamura

Conoscere i problemi del territorio che andranno a rappresentare è, apparentemente, il presupposto naturale per ricoprire tali incarichi, in molti casi negli anni passati, non è stato così. La precedente amministrazione ha affrontato il mandato elettorale con sufficienza e superficialità senza tentare di trovare rimedio alle annose questioni di disagio che contraddistinguono il nostro vivere quotidiano. L’assenza di alcuni servizi essenziali, che è indice di un livello basso della qualità della vita, condiziona pesantemente la vita dei cittadini poiché incide sulla crescita sociale e culturale della comunità.

Gianni Moramarco presenta la sua candidatura a sindaco di Altamura

Scende in pista Giovanni Moramarco, oggi la presentazione in conferenza stampa. Il candidato sindaco promette l’inizio di una nuova fase, ossia quella “dello sviluppo del turismo e della cultura ad Altamura”. “Vogliamo lavorare per migliorare la condizione di vita della gente. Qui abbiamo una grande ricchezza che è la miniera del capitale umano. Dobbiamo impedire che queste risorse vadano perdute. Vogliamo creare le condizioni perché la nostra amata città risorga. Cercheremo di dare a tutti gli altamurani, le risposte giuste che si aspettano. Risposte concrete, non semplici affermazioni di principio“.

Nessun programma è realizzabile senza la credibilità di chi dovrà metterlo in atto. Per questo il candidato a sindaco è Giovanni Moramarco, un cittadino che, per meriti professionali, ha dato lustro alla nostra città. Un candidato sindaco di cui Altamura dev’essere orgogliosa e che sarà in grado di trasformare l’immagine della città per restituirle il prestigio che merita.

Gianni Moramarco presenta la sua candidatura a sindaco di Altamura

L’avv. Moramarco crede fermamente nella politica, intesa come spirito di servizio, che diviene valore autentico; nell’impegno incondizionato, ricolmo di passione ed attenzione nei confronti dei cittadini e delle istituzioni tutte.

Politica significa partecipazione e coinvolgimento per tutti coloro i quali vogliono e vorranno impegnarsi in prima persona, senza pregiudizi e preconcetti, nel totale rispetto della dignità dell’altro e nell’identità quindi del pensiero individuale, lontani da qualsiasi forma di condizionamento e di qualunquismo politico. Non si può ridisegnare l’apparecchiatura della città senza immaginare nuovi software, programmi, accessibili per le nuove generazioni destinate ad usare e far funzionare il paese. C’è gran voglia di impegnarsi.

I percorsi del sapere e della conoscenza in territori a partire dalla cultura è il primo passo verso una partenza per lo sviluppo di “unità di stile”. Parlare di cultura in termini più semplici, essa potrebbe essere intesa anche come sviluppo del territorio, un volano attraverso il quale le risorse che lo stesso offre, potrebbero rivelarsi nei rapporti esterni anche fuori dai confini territoriali, un insieme di potenzialità per disegnare un progetto per il futuro accompagnato dalla valorizzazione della memoria.

D’altronde qualcuno che ne capiva di cultura dei popoli disse che “Un popolo senza la conoscenza della propria storia, origine e cultura, è come un albero senza radici”. La cultura è conoscenza ed è allo stesso tempo una risposta a tutela della dignità dei territori, della loro storia e soprattutto è libertà.