Esplosione in un garage, un decesso a Bari Un incendio avrebbe innescato una potente esplosione all’interno di un garage di via Tenente Pilota Licio Carri, una traversa di via Giulio Petroni alle spalle dell’Hotel Excelsior in Bari. Un uomo ha perso la vita nell’esplosione.

Sono in corso gli accertamenti del personale della Squadra Mobile per cercare di ricostruire la dinamica dell’esplosione e gli eventuali responsabili.