Rapina alle Poste di Palo del Colle I malviventi, armati di pistola palanchino e con il viso coperto da un passamontagna, hanno fatto irruzione stamane nell’ufficio postale di Palo del Colle in via Biebesheim Am Rhein alle ore 10:30.

L’ufficio postale stamane era pieno di gente per il ritiro della pensione in contanti allo sportello.

Rapina alle Poste di Palo del Colle

I rapinatori, non sono riusciti ad arraffare il denaro contante contenuto nelle casse e sono fuggiti. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale stazione, che ascoltati i cittadini presenti, stanno cercando di ricostruire il “modus operandi” dei banditi.

I due rapinatori avrebbero aggredito alcuni dipendenti dell’ufficio postale, colpendo anche il direttore della filiale.

Sul posto è intervenuto il 118 e i carabinieri, che hanno avviato indagini per risalire all’accaduto.