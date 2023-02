Avvocato casamassimese picchiato selvaggiamente. Episodio inammissibile – Ampia solidarietà all’avvocato casamassimese Cristiano Marinò, del Foro di Bari, vittima di una violenta aggressione causata dall’assolvimento dei doveri difensivi di avvocato.

Il legale è stato aggredito ieri pomeriggio a Casamassima. L’episodio si sarebbe svolto fuori dal suo studio legale, all’interno dello stabile condominiale in zona Covent Garden.

L’avvocato Marinò sarebbe stato aggredito con violenza inaudita, una violenza originata dall’odio di una delle due controparti del legale.

L’aggressione in questione, costituisce un esempio del distorto modo di comprendere il delicatissimo ruolo che riveste l’avvocato, nel rispetto della legge e dei diritti costituzionalmente garantiti. Non è concepibile né ammissibile alcuna forma di aggressione fisica e verbale nei confronti dell‘avvocato che quotidianamente svolge la funzione ad esso attribuita dalla Costituzione e cioè la difesa e la tutela dei diritti di tutti i cittadini, fino all’ultimo e al più disperato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per ricostruire l’accaduto. Fondamentale la collaborazione con gli inquirenti della vittima e dei testimoni, determinante per arrivare alla tempestiva identificazione dei presunti autori e, in tempi altrettanto celeri, all’emissione di un provvedimento restrittivo a loro carico.

Marinò è stato trasportato all’ospedale Mater Dei di Bari per gli accertamenti de quo. All’avvocato è stata riscontrata la frattura di due costole, dovuta probabilmente ad un violento calcio.

Solidarietà piena all’avvocato Marinò da parte della redazione giornalistica Puglia Press.