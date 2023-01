Premio di studio dott. Ciro Rosati alla giovane laureata Valentina Palmieri

Anche quest’anno il “Premio di studio dott. Ciro Rosati” è stato assegnato ad una donna, alla giovane laureata in medicina Valeria Palmieri.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella Chiesa Madre di Grottaglie domenica 29 gennaio 2023 nell’ambito della XVIII edizione Medici per San Ciro che si svolge in concomitanza con i festeggiamenti patronali della città. Laureata all’università di Bari, Valeria Palmieri, prima classificata nella graduatoria su tre partecipanti, ha ricevuto il premio dalle mani del presidente dell’ordine dei medici di Taranto, Cosimo Nume, nonché socio onorario dell’associazione e da ben 18 anni sempre presente alla cerimonia, e soprattutto dalle mani dei fratelli Rosati, Enrico e Martino, figli del medico Ciro di cui si celebra la memoria con il conferimento di una borsa di studio del valore di € 1000 destinata a un giovane laureato in medicina residente a Grottaglie ed “Un percorso accademico d’eccellenza- spiega il presidente dell’associazione Medici per San Ciro, Salvatore Lenti- fatto con impegno ed interesse per lo studio e la ricerca. Sul requisito del voto di laurea i tre concorrenti partivano da una posizione tra 110 e 110 e lode, ma ciò che ha fatto la differenza in favore di Valeria Palmieri- precisa il presidente- è stata la maggiore valutazione con 30 e lode di parecchi esami con miglior media ponderata degli esami stessi e le certificazioni. Ogni anno ci troviamo di fronte alla difficoltà di valutare i curriculum. Profili di eccellenza che denotano impegno e dedizione ma anche tanto sacrificio per raggiungere simili risultati. Si va veramente a ricercare quel quid che fa la differenza sugli altri concorrenti, ma sono tutti ugualmente meritevoli di apprezzamento e che consideriamo a giusta ragione giovani promesse per il futuro della medicina”.

Con il premio Valeria Palmieri acquisisce solo il diritto a corrispondere il beneficio che invece ritirerà concretamente e per l’intero importo messo a disposizione solo il prossimo anno. Il bando per l’assegnazione della borsa di studio, in realtà nella sua articolazione, pone una riserva. Il vincitore viene solo nominato tale nella rosa dei concorrenti ma dovrà impegnarsi, dimostrandolo, ad investire la borsa di studio anche come compartecipazione alle spese entro l’anno in corso per frequentare corsi di perfezionamento o di approfondimento. Ciò consente ai promotori dell’iniziativa di seguire il percorso formativo dei giovani premiati, di incoraggiarli nel perfezionamento degli studi, di mantenere vivi i contatti rimando informati sulla evoluzione della loro carriera. Infatti, i fratelli Rosati, consegnando il premio e complimentandosi con Valeria Palmieri per il suo percorso accademico, hanno dato appuntamento al prossimo anno per consegnarle l’importo della borsa di studio. La neovincitrice, visibilmente emozionata, ha mostrato determinazione e idee chiare sulla continuità al suo percorso formativo.

Alla cerimonia di “Premio di studio dott. Ciro Rosati” hanno partecipato tutti i 17 vincitori dele passate edizioni, la maggior parte in presenza e alcuni in tele-collegamento. È stato molto emozionante ascoltare le loro esperienze lavorative con traguardi eccellenti e constatare che ognuno di loro ha sempre nel cuore e nella mente la loro partecipazione alle edizioni di Medici per San Ciro.

Il presidente Salvatore Lenti ha lanciato l’idea per il prossimo anno di coinvolgere tutti i precedenti vincitori nella stesura di un elaborato scientifico da presentare e discutere insieme ad una commissione di una società scientifica per la pubblicazione su una rivista in inglese con importante impact factor; questa collaborazione multidisciplinare farebbe accrescere progressivamente il valore scientifico della manifestazione stessa.

La tematica scientifica proposta sarà l’infection prevention and control (IPC).

La 18° edizione si era aperta sabato 28 gennaio al mattino con la passeggiata della salute che ha visto la partecipazione di ben 800 ragazzi delle scuole medie superiori di Grottaglie che si sono cimentati in Piazza Principe di Piemonte all’esercizio delle manovre salvavita e all’utilizzo del defibrillatore ad opera degli istruttori di Progetto Cuore. La sera invece alle ore 19 in Chiesa Madre, con una importante partecipazione di pubblico, c’è stato un interessante incontro con la lettura magistrale del noto giornalista Michele Mirabella che ha evidenziato come il ruolo del medico abbia avuto un cambiamento passando dal medico ascoltatore al medico che utilizza di più la tecnologia; ha inoltre sottolineato come il medico debba essere un ottimo comunicatore per curare al meglio il paziente e non la malattia; il conduttore televisivo ha avuto come partner dell’incontro il sac. Don Eligio Grimaldi, parroco della Chiesa Madre, la dott.ssa Anna Belfiore, presidente FADOI Puglia, il dott. Franco Mastroianni del direttivo nazionale della FADOI e il dott. Cosimo Nume.

Visibilmente emozionati i soci dell’associazione Medici per San Ciro per aver raggiunto il traguardo delle 18 edizioni, ma che sono già pronti a dare appuntamento alla 19° edizione del 2024.