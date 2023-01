FLASH TARANTO – In fiamme intero nono piano di un palazzo in Piazza Carmine: tensione alle stelle

Un intero ultimo piano di un palazzo sito in Piazza Carmine a Taranto è andato distrutto dalle fiamme intorno alle 16.30 di lunedì 30 gennaio.

Sul posto sono intervenuti in Vigili del Fuoco che prontamente hanno messo in sicurezza la zona, la piazza centrale di Taranto, avviando tutte le procedure di rito per spegnere le fiamme. E’ stato necessario anche l’intervento della Polizia di Stato, di quella Locale e dei Carabinieri data la gravità del rogo.

Attualmente non è dato sapere se ci siano feriti o deceduti.

Non sono ancora note le cause che hanno portato la distruzione quasi totale del nono piano dello stabile.

Sono stati salvati alcune persone disabili e una intera famiglia. Pare che una novantenne sia stata trovata deceduta.

notizia in aggiornamento