Condannato l’imprenditore che accusò l’ex sindaco di Polignano. Il Tribunale di Bari ha condannato l’imprenditore di Conversano Michele Lestingi a un anno e quattro mesi di reclusione e il risarcimento dei danni morali nei confronti di due agenti della Polizia locale di Putignano. Michele Lestingi che accusò l’ex sindaco di Polignano, nel 2015 tentò di sottrarsi ad un posto di blocco a Putignano, procedendo con l’auto ad alta velocità.

I fatti risalgono a quattro anni fa per l’evento “Meraviglioso Natale“. Secondo l’accusa Michele Lestingi, non avrebbe pagato la tangente agli amministratori di Polignano a Mare, ciò comportò all’epoca dei fatti, all’ex sindaco di Polignano a Mare Domenico Vitto e all’imprenditore Angelo Carrieri, l’accusa di tentata concussione per aver preteso una tangente di 100mila euro per non ostacolare la manifestazione (cosa che poi l’allora sindaco avrebbe fatto a seguito del rifiuto dell’imprenditore, facendo installare tornelli e prevedere ticket da 5 euro per entrare nel centro storico).

La contestazione emerse nell’avviso di conclusione delle indagini a carico di alcuni ex amministratori di Polignano a Mare, per un’inchiesta dell’aprile scorso, nella quale ci furono una serie di arresti, tra cui l’ex primo cittadino coinvolto nell’inchiesta “Amici miei“, il suo vice Salvatore Colella e tre dirigenti comunali. L’inchiesta era riferita a presunti appalti truccati e affidamento degli stessi agli amici degli amici.





