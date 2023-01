Lecce 62nne dipendente ospedale di Scorrano condannato per molestie sessuali. Un 62nne, tecnico di radiologia, in servizio presso l’’ospedale Veris delli Ponti è stato condannato, a 2 anni di reclusione per violenza sessuale ai danni di una paziente.

L’uomo, denunciato da una paziente, che asseriva che nel gennaio del 2020, dopo essersi recata al pronto soccorso dell’ospedale del comune dell’hinterland leccese, in sala raggi, l’imputato ha incominciato a palpeggiarla, dopo averla fatta denudare, da qui le molestie, baci, palpeggiamenti al seno.

Lecce 62nne dipendente ospedale di Scorrano condannato per molestie sessuali.

La pubblica accusa al termine del processo per rito abbreviato aveva richiesto 4 anni di reclusione.

La pena di due anni è stata sospesa, il tecnico dovrà versare alla vittima 10 mila euro, come risarcimento danni, ed è stato interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena.

Lecce 62nne dipendente ospedale di Scorrano condannato per molestie sessuali.

Nel frattempo l’Asl di appartenenza ha istituito un procedimento disciplinare in attesa delloa sentenza, a cui la difesa dell’imputato, ha già annunciato opposizione.