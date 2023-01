E’ Polignano a Mare la città più accogliente al mondo

E’ Polignano a Mare (BA) la città più accogliente al mondo – Arroccato sul ciglio di un’alta scogliera che si erge dal mare Adriatico, Polignano a Mare è una delle località più spettacolari e frequentate della costa pugliese. Il centro storico di questo borgo di mare è un dedalo di viuzze che degrada verso una minuscola spiaggia, la Lama Monachile, che taglia in due la scogliera. Sotto l’abitato, un groviglio di grotte invita a scoprire un mare limpidissimo.

Polignano è anche la città natale di Domenico Modugno, l’autore de Nel blu dipinto di blu, la canzone italiana più famosa nel mondo.

È Polignano a Mare la città più accogliente al mondo, dove andare o (ritornare) nel 2023. A metterla in cima alla classifica dell’undicesima edizione del “Traveller Review Awards” sia per le sue celebri meraviglie architettoniche sia per le sue bellezze naturali incontaminate, è Booking.com.

Subito dopo Polignano c’è la città di Hualien, a Taiwan, poi San Sebastián, in Spagna; mentre il titolo di regione più accogliente va a La Rioja, sempre in Spagna.

Le strutture ricettive in gara appartengono a 220 Paesi e territori di tutto il mondo. Con 240 milioni di recensioni verificate lasciate dai clienti su Booking.com, 1.364.415 strutture partner, 230 fornitori di autonoleggio e 58 fornitori di taxi aeroportuali hanno ricevuto il Traveller Review Award 2023.

Anche quest’anno l’Italia è in testa alla classifica con un totale di 170.638 premi, seguita da Spagna (108.217), Francia (103.365), Germania (76.479), Croazia (64.206), Polonia (60.721), Regno Unito (60.697), Grecia (54.473), Brasile (53.658) e Stati Uniti (46.839).

A livello globale, quasi una struttura vincitrice su dieci (122.095) ha ricevuto anche l’icona «Viaggi Sostenibili» per il suo impegno a favore della sostenibilità.

Il sistema dell’accoglienza in Puglia negli ultimi anni, ha fatto passi da gigante grazie non solo alla qualità delle strutture, ma anche e soprattutto alla competenza degli operatori che ormai ha raggiunto livelli straordinari. Questi risultati aiutano a rafforzare la promozione che si sta costruendo a livello nazionale ed internazionale sapendo che, a prescindere da questi risultati straordinari, c’è ancora tanto da fare.