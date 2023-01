Taranti rapina ad un passante: arrestato presunto responsabile.

Taranto rapina ad un passante: arrestato presunto responsabile. Nella serata di ieri, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un 33enne tarantino perché ritenuto presunto responsabile del reato di rapina ai danni di un passante. I poliziotti, durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, sono stati bloccati da un cittadino. Il quale ha riferito loro in una strada, è stato avvicinato da una persona che gli ha intimato di dargli tutti soldi in suo possesso. Di fronte al rifiuto dell’uomo, il presunto aggressore lo avrebbe colpito con diversi pugni al volto. sottraendogli del denaro dalla tasca. Il 33enne, si è dato ad una precipitosa fuga, è stato trovato ancora in possesso del denaro sottratto poco prima. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 33enne è stato tratto in arresto perché presunto responsabile del reato di rapina. Denunciato per il reato di inosservanza al divieto di far ritorno nel Comune di Taranto e tradotto presso la locale Casa Circondariale di Taranto. Il denaro recuperato è stato restituito all’avente diritto.

