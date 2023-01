Foggia – Al via la valorizzazione del Pomodoro DOP di Puglia. Sarà presentato ufficialmente il disciplinare della ‘DOP Pomodoro di Puglia’ per la valorizzazione del pomodoro ed il rilancio dell’economia foggiana, con il 40 percento del pomodoro italiano proveniente proprio dalla Capitanata che da sola produce il 90% del pomodoro lungo.

La presentazione ufficiale della “DOP Pomodoro di Puglia” sarà venerdì 20 gennaio prossimo, alle ore 9,30, presso la sala consiliare della Camera di Commercio di Foggia.

“Con il rincaro dei costi energetici che si è trasferito a valanga sui costi di produzione, quest’anno produrre un ettaro di pomodoro lungo – denuncia Coldiretti Puglia – è costato agli agricoltori in media 3.500 euro in più, mentre allo scaffale si paga più la bottiglia che il pomodoro”.

In questo scenario lo strumento della DOP diviene un elemento importante affinché venga riconosciuto il giusto prezzo al prodotto ed il corretto valore dato dall’origine in etichetta per salvaguardare i produttori ed i consumatori, con il marchio comunitario che rappresenta un plus in termini di distintività.