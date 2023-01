Si può vincere 8-2? Ovviamente si, se la palla entra 8 volte nella porta avversaria.

Lo ricordiamo tutti, da bambini, quante volte accadeva di far tanti gol, all’oratorio o anche per strada, nei campi di calcio che si inventavano, con dei cocci di pietra come porte, a volte anche senza portiere o col classico portiere volante (una sorta di tutto fare).

Ma se si gioca in maniera ufficiale, in un campionato Nazionale, che sia di terza categoria o in serie A, trattasi di lavoro, dove gli impiegati sono degli esseri umani. E come tali, vanno considerati.

E’ chiaro che, se una squadra è più forte dell’altra, è destinata, il più delle volte, a vincere. Spesso con risultati eccezionali, vale a dire, per 3-0, 4-1 a volte anche 5-2 e così via. Ma c’è sempre un limite. Che non è scritto da nessuna parte ma fa parte dell’educazione degli individui. Chi ha coscienza, è consapevole dei propri pensieri, delle proprie azioni… quindi, se gli dovesse capitare di accorgersi che l’avversario e in seria difficoltà, che sia una partita di calcio o qualunque altra competizione della vita, non deve infierire. Non è scritto da nessuna parte, ma è la classica regola non scritta. O forse è scritta nel cuore delle persone.

Perciò, ieri, osservando la partita Atalanta-Salernitana, abbiamo pensato che forse, già alla fine del primo tempo, quando l’Atalanta era in vantaggio per 5-1, il suo allenatore avrebbe dovuto fermare i suoi calciatori e addormentare la partita, come si suol dire. Anche perché, questa squadra, non nuova a goleade di questo tipo, negli ultimi anni, spesso si trasforma, come se fosse composta da robot.

Ma la ruota gira… Per ora hanno perso il lavoro Davide Nicola e tutti i suoi collaboratori. Davide, un signore del calcio, segnato dalla vita (suo figlio Alessandro, a 14 anni, fu investito da un bus e morì schiacciato dalla ruota posteriore del mezzo, davanti alla sa abitazione). In Puglia abbiamo un gran bel ricordo di lui, con un gran campionato e mezzo, con il Bari. Arrivederci sui campi di calcio, caro Davide Nicola.