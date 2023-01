Ugento – Gravissimo incidente sulla Ugento-Racale. Scontro frontale tra due auto, una Renegade e una Panda avvenuto ieri sera intorno alle ore 21 sulla provinciale 350 Ugento- Racale nei pressi dell’Europsin. Il bilancio è di tre feriti gravi.

Il 53enne che stava facendo ritorno ad Ugento, ha avuto la peggio nell’impatto ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Nel luogo dell’incidente si sono recati le ambulanze e i carabinieri della Compagnia di Casarano per cercare di costruire la dinamica dell’incidente.

Stando alle prime informazioni, la Panda con un uomo a bordo, sarebbe finita contro la Jeep Renegade su cui viaggiava una coppia di coniugi di Taviano e un’amica di Ugento.

Seguono aggiornamenti

I