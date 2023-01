Sogni C…Ostruiti: Il Riscatto di “rosso malpelo” reale

a cura di Vito Camposeo

Che da sempre vige la legge del più forte lo sappiamo dalla notte dei tempi, ma sarà così anche nella famiglia reale?

Questa volta parleremo di una questione che sta facendo scalpore a livello mondiale, ma non si tratta di un reality ma di cruda realtà.

Le vicende di Buckingham Palace tengono ormai desta l’attenzione di noi tutti soprattutto quelle che riguardano il principe Harry, il rosso di casa.

In vendita online e nelle librerie, l’autobiografia roboante “ Spare – il Minore” del principe dai capelli rossi scritta a quattro mani dal duca di Sussex assieme al premio Pulitzer americano J. R. Moehringer, sta letteralmente sbancando e grida allo scandalo facendo tremare la monarchia più discussa di sempre.

I conflitti tra il minore di casa reale , suo padre Carlo III e l’ormai erede al trono britannico William, si sono protratte fin sul letto di morte della regina Elisabetta.

Nella versione italiana del libro a pagina 526 , si narra che fu detto esplicitamente al principe Harry di recarsi da solo per dare l’ultimo saluto a sua nonna ormai in agonia. In seguito quando lo stesso contattò suo fratello con un messaggio chiedendogli se volesse “volare” con sua moglie Kate in modo tale da fare il viaggio fino in Scozia in quattro, le due coppie per l’appunto, non gli fu data risposta alcuna.

A questo messaggio è seguita una seconda telefonata tra lui e il padre Carlo in cui vennero esposte le ragioni da parte di quest’ultimo sul rifiuto della nuora.

Pare che durante questa telefonata Carlo si sia lasciato andare un po’ troppo sulla dolce Meghan provocando l’ira di Harry.

<< Non parlare mai più di mia moglie in quel modo>> avrebbe replicato il principe. Infatti Carlo si sarebbe scusato asserendo che nessuna delle mogli compresa Kate, sarebbe stata presente al capezzale della regina Elisabetta mentendo spudoratamente.

Come avrete inteso, il libro narra le vicissitudini della famiglia reale in particolar modo del secondogenito, che proprio come Rosso Malpelo di Giovanni Verga maltrattato nelle miniere, lamenta le angherie subite dai famigliari scavando nei meandri della sua memoria focalizzando l’attenzione sulla morte di sua madre Diana, tragico evento ancora oggi avvolto nel mistero delle tenebre.

Vani i tentativi del giovane di rivolgersi anche ad una medium per superare il lutto o ripercorrendo il tunnel dell’Alma di Parigi fatto quella dannata notte dalla madre.

“ Non tutto è stato chiarito”, replica Harry. E noi ci chiediamo: << Si arriverà mai ad una verità? >>

File di fans sono accorse nel Regno Unito per acquistare l’esplosiva autobiografia destinata a diventare uno dei libri più venduti dell’anno in tutto il mondo.

Lo trovate anche su amazon dove sta spopolando arrivando primo in classifica dei bestseller.

I tabloid intanto lanciano già l’appello accusando il principe Harry di aver “ superato la linea rossa” e di essersi schierato contro la regina Camilla, accusata dal principe rosso di aver fatto alcuni escamotage per non apparire più la cattiva del reame e ripulire la sua “immagine” proprio come la strega di Biancaneve.

Harry difatti non manca di sfrecciare battute al vetriolo contro la donna << l’altra donna di mio padre è cattiva e pericolosa. In passato si è dimostrata disposta a tutto. Mia madre in una famosa intervista rilasciata nel 1995 disse che c’era una terza persona nel suo matrimonio>>.

A questo punto cari amici direi di non perdere altro tempo e di acquistare questo “spice book” che a detta di molti riserverà molte sorprese e ci aiuterà a scoprire i celati segreti della “felice famiglia britannica”.

Chi avrà la meglio stavolta? Ce la farà Rosso Malpelo reale a riscattarsi?

Hasta la proxima