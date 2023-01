TARANTO da Amare. L’ultima città magnogreca a cadere in seguito all’espansione di Roma, non prima di aver ingaggiato con essa le cosiddette guerre pirriche, un conflitto durato 5 anni. Pur sconfitta, continuò a esercitare una importante influenza culturale sul resto dell’Italia meridionale e sulla stessa Roma, entrando a far parte dell’immaginario collettivo del tempo come luogo contraddistinto da opulenza e da grandi bellezze naturali, celebrate da Orazio e numerosi altri autori illusti.

TARANTO. È soprannominata la Città dei due mari, per la sua peculiare posizione a cavallo di mar Grande e mar Piccolo. Taranto la bellissima città pugliese che si affaccia sul Golfo delle Sirene. La città è sempre stata un florido centro economico e culturale anche grazie al suo porto commerciale che veniva considerato fin dai tempi della Magna Grecia uno dei più importanti del Mediterraneo.

Cosa vedere

Seppur difficile indicare in Taranto, tra le tantissime bellezza, alcuni principali punti di interesse da visitare: la Basilica Cattedrale di San Cataldo, il Castello Aragonese, il Ponte Girevole, il Museo Archeologico MarTa, la Concattedrale Gan Madre di Dio, le Necropoli Cittadine, Il Tempo di Poseidone, le Spiagge di Taranto, sono luoghi da non perdere… Taranto città, presenta “due anime” che convivono al suo interno: da un lato la Città Vecchia, il cuore più antico, dall’altro il Borgo Nuovo ovvero la parte più moderna della città dove si trovano negozi, ristoranti e locali.

Taranto data la sua posizione strategica risulta la città ideale da utilizzare come base per visitare altre bellissimi località vicine come la Valle D’Itria (Martina, Cisternino, Locorotondo), o Matera.