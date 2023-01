Un uomo di 35 anni è stato arrestato dagli agenti della questura di Martina Franca con l’accusa di maltrattamenti e lesioni verso la compagna. Durante l’intervento la donna presentava evidenti segni di percosse e tumefazioni in volto, tanto da richiedere l’intervento del personale medico del 118. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la lite potrebbe essere stata per qualche futile motivo, ed era dovuta allo stato di ubriachezza in cui versava l’uomo. Dalle circostanze ricostruite, le violenze fisiche e verbali della compagna sono continuate nel tempo, ma la donna non ha mai denunciato nell’immediato l’accaduto. Non appena gli atti sono stati trasmessi alle competenti autorità giudiziarie, l’uomo è stato arrestato e inviato al carcere di Taranto. Intanto il Questore di Taranto Massimo GAMBINO ha firmato il provvedimento di ammonimento a firma del 35enne.

