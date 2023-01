Spazzi per l’attività sportiva in un’area naturale come sarà il nuovo Parco Ortolini di Martina Franca. L’idea è bellissima, riqualificazione, riuso e utilizzo anche economico del Parco Ortolini. Il più vicino polmone verde cittadino situato in posizione baricentrica nella Val D’Itria, un parco molto grande e ben curato. Dove trovare anche percorsi montalbike e luoghi in cui fermarsi a mangiare, immerso nella natura e posto molto luminoso e tranquillo. Bello da andare con la famiglia ma anche con gli amici.

La Giunta – con delibera 462 del 23 dicembre 2022 – ha approvato il progetto definitivo di riqualificazione del Parco Ortolini che prevede la sistemazione paesaggistica delle opere a verde, la realizzazione di un’area giochi per bambini con attrezzature ludiche, di una grande zona pic nic o zona relax, di un percorso fitness con l’installazione di una “palestra all’aperto”, di un’ampia area per cani. Inoltre la realizzazione di rete di corsi d’acqua” per raccogliere le acque meteoriche in maniera ordinata e sicura, risolvendo così anche il problema dell’erosione del suolo.

Si tratta di un progetto di particolare rilevanza, che cambierà radicalmente la zona Ortolini trasformandola in un parco che le famiglie potranno frequentare, accompagnando i bambini che potranno giocare negli spazi attrezzati con i giochi, portando i cani in un’ampia zona a loro esclusivamente destinata.

Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del “POR Puglia 2014-2020 Asse VI sub – Azione 6.6 a”.