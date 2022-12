Bari – Cenano e scappano senza pagare. Il titolare: “pagate o vi denuncio”. Chi consuma e poi va via dal ristorante senza pagare l’importo dovuto per la cena, il pranzo o per ciò che si è appena consumato, rischia una denuncia per insolvenza fraudolenta.

Il reato è previsto all’articolo 641 del Codice penale che recita: “Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516”.

In alcuni casi, il reato che potrebbe essere iscritto, è quello di truffa. L’ennesimo caso di clienti scappati via senza pagare il conto, si è verificato a Bari in un locale sito in Piazza Mercantile dall’omonimo nome “Mercantile nove”, alle porte di Bari vecchia. Si tratta di due persone, che hanno consumato la cena per un totale di 47 euro. Spesso le telecamere presenti all’esterno dei locali, possono avere proprio la funzione di vigilare su eventuali truffe e controllare i clienti nel caso in cui questi, approfittando di momenti di distrazione, vadano via senza saldare quanto dovuto.

Il titolare ha postato il video e le foto sui social, con un messaggio molto chiaro: “Tornate a saldare quanto dovuto o vi denuncio. Siamo certi che siate persone oneste e che è stato un gesto di distrazione. Ha invitato la coppia a farsi avanti, ma se così non fosse, pubblicherò le immagini che vi ritraggono e vi denuncerò ai carabinieri”.