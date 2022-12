BARI – Asl dimissioni volontarie di Danny Sivo. L’ASL Bari a meno di un anno dalla nomina, comunica le dimissioni volontarie del Direttore sanitario Danny Sivo.

“La direzione generale della Asl di Bari – si legge nel comunicato – prende atto delle dimissioni volontarie presentate dal direttore sanitario Danny Sivo, che, dal primo gennaio 2023, in concomitanza con la fine dello stato di emergenza al 31 dicembre 2022, ha deciso di lasciare la direzione sanitaria, di cui era a capo dal 17 febbraio di quest’anno per tornare ad esercitare la sua attività di medico competente”.

“Ringrazio il dottor Sivo – ha detto il direttore generale Sanguedolce – per tutte le attività poste in essere in questi mesi e di grande impatto sulla assistenza sanitaria resa al territorio”.

“Ho deciso di tornare a fare il mio lavoro di Medico del Lavoro nella mia ASL dopo circa un anno di esperienza di Direttore Sanitario nella ASL Bari. Non c’è nessun problema specifico se non la personale determinazione a tornare al mio lavoro dopo tre anni di emergenza in cui ho assunto molte responsabilità di cui sono grato a chi ha riposto fiducia nella mia persona. Ringrazio in particolare il mio fratello maggiore Antonio Sanguedolce per la fiducia che ha avuto in me e tutto il personale della ASL Bari con cui ho vissuto questa bella avventura. Ringrazio la mia famiglia ed i in particolare mia moglie Camilla e i miei figli per la pazienza avuta nel non avermi praticamente quasi mai visto in questi anni e con i quali passerò certamente più tempo- ha dichiarato – il dott. Danny Sivo“.