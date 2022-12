Bari – Ancora un incidente mortale sulle strade pugliesi. E’ di una donna morta e due persone ferite gravemente il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla Castellana-Monopoli. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate tre auto. A bordo di una delle tre autovetture, si trovava la vittima: una donna di 72 anni. Lo scontro è stato molto violento, forse causato dall’alta velocità o da un errore umano. Per la 72enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha effettuato i rilievi e gestito la circolazione stradale che ha subito rallentamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

