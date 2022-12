Bari- Coldiretti Puglia: Mostra del Cibo Eroico e bilancio annata agraria 2022 . Venerdì 23 dicembre 2022, a partire dalle ore 9,30, a Bari presso il salone di Coldiretti Puglia (Via Amendola 205/3), si terrà la conferenza stampa di fine anno per tracciare il bilancio dell’annata agraria 2022, con l’analisi dei dati di ogni comparto e il relativo andamento economico del settore agricolo e agroalimentare in Puglia ai tempi della guerra e degli eventi estremi.

Sarà allestita per la prima volta la ‘Mostra del Cibo Eroico’, il salone delle produzioni agroalimentari che hanno resistito alla crisi, testimonial del Made in Italy dal campo alla tavola, con filiere che esprimono i valori comuni dell’identità territoriale, della trasparenza e della sostenibilità, in una logica di consumo consapevole.

Saranno il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia ed il direttore regionale, Pietro Piccioni, ad illustrare le visioni organizzative e politico – sindacali che Coldiretti Puglia porterà avanti nel 2023 e le iniziative solidali in campo per Natale e fine d’anno.