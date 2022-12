Bari – Divieto di utilizzo di petardi, fuochi d’artificio. Ordinanza del Commissario prefettizio

Altamura (BA) – Divieto di utilizzo di petardi, fuochi d’artificio. Ordinanza del Commissario prefettizio. Con l’approssimarsi del Natale e del Capodanno, è diffusa la consuetudine di festeggiare con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, in particolare nella notte di Capodanno, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti e successivi. Tale pratica è spesso causa di danni e lesioni alle persone, anche gravissimi, provocati dall’uso improprio o dal malfunzionamento di tali ordigni; danni fisici che possono colpire sia chi maneggia tali strumenti, sia chi possa venirne accidentalmente colpito; che tale pratica, a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, provoca, altresì, effetti traumatici agli animali d’affezione che, per effetto del panico da rumore, possono impazzire e riportare gravi conseguenze cardiache, oltre che costituire pericolo anche per l’ambiente e le persone che li circondano;

che i fuochi d’artificio provocano, inoltre, un vertiginoso aumento delle polveri sottili, come le polveri di stronzio, bario, rame, alluminio, titanio e ferro, tutte sostanze dannose per la salute, soprattutto dei bambini; che, in conseguenza delle suddette pratiche, si possono, altresì, verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato ed all’ambiente naturale; che è ormai crescente il fenomeno della vendita di petardi, botti e artifici pirotecnici illegali, non conformi alle normative di riferimento o illegalmente immessi in commercio; che i suddetti prodotti vengono, peraltro, talvolta utilizzati per il compimento di atti illeciti e/o azioni criminose che possono essere agevolate dal frastuono provocato dai petardi.

Con ordinanza n. 73 del 19-12-2022 il Commissario prefettizio Dott.ssa Mariarita Iaculli, ha disposto

“il divieto di utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale” dal giorno 23 dicembre al 7 gennaio 2023, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 delle Legge 24/11/1981, n. 689 e la successiva confisca, fatte salve, inoltre eventuali e ulteriori sanzioni di carattere penale.