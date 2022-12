Bat – Auto finisce contro un guard-rail: morto un 91enne

Molfetta – Auto finisce contro un guard-rail: morto un 91enne. Torna a scorrere il sangue sulla Strada Statale Adriatica 16 tra Molfetta e Bisceglie. Un morto, questo il bilancio dell’incidente che si è verificato sulla litoranea che collega Molfetta a Bisceglie. Una Chrevolet Matiz, guidata da un anziano signore originario di Trani, è andata a finire contro le barriere di protezione della direzione opposta.

La vittima è un uomo di 91anni anni. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla sopraelevata per soccorrere l’autovettura che, per cause in corso di accertamento, è andata ad impattare contro il guard-rail e la recinzione metallica, abbattendo due pali della segnaletica stradale. Sul posto presente anche il personale del 118. I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura e le parti metalliche divelte ed ancora pericolanti. L’anziano signore è morto mentre i sanitari cercavano di rianimarlo. Al momento non si sa se si tratti di errore umano o di un malore.