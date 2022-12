Bari – Interviene la Città Metropolitana per le criticità nella scuola IV novembre di Altamura

Altamura (BA) – Interviene la Città Metropolitana per le criticità nella scuola IV Novembre. Nel pomeriggio il consigliere regionale del PD, Francesco Paolicelli, si farà promotore, con il delegato della Città Metropolitana di Bari, Marco Bronzini, di un tavolo tecnico con tutti i dirigenti delle scuole Medie Superiori del Comune di Altamura e con la dirigente dell’Ufficio III dell’USR Puglia, la dottoressa Giuseppina Lotito, per garantire una soluzione alla questione dell’inagibilità per vulnerabilità sismica del plesso chiuso dal Commissario Prefettizio, Dott.ssa Mariarita Iaculli, IV Novembre del I Circolo Didattico di Altamura, a seguito di un’ordinanza emessa lo scorso 14 novembre.

Con questa ulteriore iniziativa, che dovrà coinvolgere l’intero Consiglio regionale, Francesco Paolicelli, ha dichiarato che si darà maggiore forza all’obiettivo comune di salvaguardare il futuro dei bambini che frequentano la scuola IV Novembre e assicurare le loro famiglie, scongiurando turni pomeridiani.

Le istanze dei genitori dei bambini, non hanno lasciato indifferenti nè il Governatore Michele Emiliano, nè l’attuale maggioranza che lo sostiene, assicurando il massimo sforzo per un percorso che affronti con concretezza, tutte le questioni poste a tappeto. In questa vicenda, saranno coinvolti tutti i soggetti istituzionali in grado di dare una risposta concreta, nella speranza di venire incontro alle loro legittime aspettative.

“Ho chiesto un incontro urgente-ha detto il consigliere Paolicelli – per cercare di allocare le 15 delle 22 classi in tutto (comprese quelle dei bambini di scusa primaria) in spazi idonei. Tutta la comunità altamurana deve sentirsi coinvolta, perché nessuno studente rimanga indietro e veda venir meno il proprio diritto allo studio.

Chiedo uno sforzo anche a tutti gli altri dirigenti scolastici. In particolare dobbiamo cercare di ottenere che questi piccoli studenti riprendano a seguire le lezioni, come sempre, negli orari mattutini, subito dopo la pausa natalizia evitando il rientro pomeridiano”.