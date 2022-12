Taranto – Segnaletica stradale amica dei bambini

Fragagnano (TA) – Segnaletica stradale amica dei bambini. “Attenzione, rallentare. In questo paese i bambini giocano ancora per la strada”. E se le mani sulla città fossero quelle dei bambini? Prendendo spunto dal capolavoro di Francesco Rosi del 1963, viene da chiedersi se quella che può sembrare una semplice provocazione, possa rappresentare una nuova prospettiva attraverso la quale dare forma a politiche di progettazione urbana capaci di prendere in considerazione le reali esigenze dei cittadini. La città di Fragagnano nel tarantino, ha promosso processi che coinvolgono i bambini. Il presupposto è che “una città adatta ai più piccoli, è in grado di garantire una migliore qualità di vita a tutti i cittadini“.

La città di Fragagnano è diventata “a misura dei più piccoli” con un’interessante iniziativa: Segnali stradali per tutelare i bambini, una cartellonistica “sui generis” che mira gli automobilisti ad osservare e rispettare tutte le norme del Codice della Strada, per poter circolare in sicurezza, soprattutto nel centro abitato, dove i bambini hanno parecchie occasioni per uscire di casa e raggiungere la scuola, l’oratorio, la casa dell’amichetto/a in modo da proteggerli durante i momenti di svago. Regole semplici, che non richiedono grandi studi, ma un po’ di applicazione.

Il presidente del Consiglio Comunale e delegato dei Diritti dell’Infanzia, Salvino Chetta, ha dichiarato: “Abbiamo voluto fortemente come Amministrazione realizzare questa iniziativa per lanciare un duplice messaggio all’interno della nostra comunità. Questi nuovi pannelli, infatti, rappresentano un appello agli automobilisti ad andare piano e, allo stesso tempo, un invito al rispetto, alla felicità dei nostri bambini che hanno il diritto di giocare in serenità, e soprattutto, in sicurezza tra le vie del nostro paese oltrechè negli spazi pubblici e nei polmoni verdi del territorio”.

Ad esprimere soddisfazione per un grande risultato, guidato dall’entusiasmo, dall’amore per la propria città e dalla volontà di contrapporsi ad una classe politica vecchio stampo in nome di una vera e propria rivoluzione culturale, è il sindaco di Fragagnano Giuseppe Fischetti: “La nostra Amministrazione comunale da tempo oramai ha messo in pratica una serie di iniziative e progetti sociali e culturali a favore dei più piccoli. La nostra idea è quella di costruire una comunità a misura di bambino, partendo anche da questi piccoli gesti”.

Il futuro parte dal presente, e il presente siamo noi, amministratori impegnati in politica, con l’obiettivo di cambiare e migliorare le sorti della nostra terra. L’Amministrazione Comunale ha già disegnato la parte strategica della Fragagnano del futuro, città a misura di bambino, con l’obiettivo di aumentare i momenti di aggregazione, socialità e divertimento in totale sicurezza.