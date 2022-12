Bari – La lista “CON” diventa Movimento politico

Regione Puglia – La lista “CON” diventa Movimento politico. In data odierna, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ha siglato lo statuto ufficializzando il gruppo ‘Con’ da lista elettorale a Movimento politico. “Un movimento pronto ad accogliere quanti si identificano già nei valori espressi dal gruppo e di quanti vogliono iniziare ad impegnarsi attivamente sui territori“. “CON” sarà uno spazio pubblico multiculturale e aperto, “un luogo in cui fare politica e appassionare alla politica; un presidio in cui discutere delle priorità dei territori e costruire la società del futuro basata su legami sociali e di solidarietà, capace di prendersi cura dell’ambiente e delle persone“.

Michele Emiliano sarà il garante del movimento, mentre i fondatori sono gli assessori regionali allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, e al Turismo, Gianfranco Lopane e i consiglieri regionali Giuseppe Topputi e Stefano Lacatena. Delli Noci sarà il presidente.

“Lavorare in maniera strutturata sui territori provinciali, in cui il gruppo esprime già numerosi amministratori, coinvolgere cittadine e cittadini, facendo politica attiva e contribuire con azioni concrete al benessere della comunità: tutti obiettivi alla base della nascita del Movimento CON, che intende riavvicinare la politica e le istituzioni ai cittadini e favorire la partecipazione soprattutto delle fasce più giovani della popolazione pugliese”.