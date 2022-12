Bari – Nominato il Commissario prefettizio che guiderà il Comune di Altamura

Altamura (BA)- Nominato il Commissario prefettizio che guiderà il Comune di Altamura. Subito dopo le dimissioni di Rosa Melodia come sindaca della città di Altamura, la dott.ssa Antonia Bellomo Prefetto di Bari, ha conferito in data odierna con proprio decreto, l’incarico di Commissario Prefettizio alla dott.ssa Maria Rita Iaculli. Il nuovo Commissario, che guiderà la città fino alle prossime Elezioni Amministrative.

Abilitata come procuratore legale e con esperienza nella professione legale, la sessantenne vice prefetto di Brindisi ha in curriculum una notevole esperienza nel campo dei commissariamenti. Inizia la sua carriera nel settore pubblico presso l’Ufficio del Gabinetto del Comune di Matera, diventandone capo nel 2000 e gestendo i rapporti con la stampa (nelle fila dell’informazione vanta quasi tre anni di lavoro).

Dopo esser stata promossa a vice prefetto a Matera nel 2001, è stata trasferita nel 2010 in Puglia, a Brindisi. Ha ricoperto, in più occasioni, l’incarico di commissario prefettizio e straordinario in Comuni della provincia riscuotendo sempre ampi consensi tra tutte le parti politiche, sociali e tra i dipendenti. Le gestioni Commissariali effettuate hanno riguardato i Comuni di Tursi e Salandra, in cui ha espletato l’incarico per due volte, Irsina e Policoro. Nel 2003 è stata nominata nella Commissione Straordinaria, assumendo l’incarico di Presidente, per la gestione del Comune di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, sciolto per mafia.

Successivamente, è stata nominata sub Commissario prefettizio per la gestione del Comune di Taranto, incarico che ha espletato sino al 7 giugno 2007. Nell’ottobre 2007, dal Prefetto di Matera è stata nominata Commissario prefettizio del Comune di Policoro, fino al 15 aprile 2008. Dall’11 giugno 2009 al 29 marzo 2010 ha espletato l’incarico di Commissario Prefettizio del Comune di Bernalda. Il 13 dicembre 2010 è stata nominata Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Oria (Br). È stata nominata sub-commissario per la gestione straordinaria del comune di Brindisi.

Infine, in data 27 maggio 2013, è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Francavilla Fontana. Ha anche svolto verifiche per l’accertamento di ipotesi di danno erariale in alcuni comuni della provincia di Matera meritando apprezzamento per il lavoro svolto con competenza ed equilibrio. È stato funzionario delegato alle verifiche e ai controlli sugli atti di stato civile dei Comuni di Montescaglioso, Pomarico, Ferrandina , Salandra, Tricarico e Matera. Attualmente la dott.ssa Iaculli è in pensione.

L’avvio di una nuova fase politica di rinascita, permetterà di far crescere una città che sia retta da valori

di libertà, di uguaglianza, di giustizia, di responsabilità, per il rilancio di un politica che non si rinchiuda nel suo stretto recinto, ma che sia aperta al confronto democratico con i cittadini, con i suoi nuovi bisogni, economici, sociali, culturali, di solidarietà e coesistenza.

La redazione di Puglia Press esprime i migliori auguri di buon lavoro alla dott.ssa Iaculli.