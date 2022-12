Bari – L’ex premier Giuseppe Conte il 12 dicembre a Bari. Come anticipato nei giorni scorsi, l’ex presidente del Consiglio e attuale leader del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte, sarà a Bari lunedì 12 dicembre 2022 per due appuntamenti: il I alle ore 11:00 nel mercato dell’ex Manifattura Tabacchi sito in via Ravanas, il II appuntamento alle ore 16:00 presso l’Associazione Culturale Michele Fazio sita in Strada Zeuli, 15.

Il presidente incontrerà chi è in difficoltà economica e lotta ogni giorno per non vedere calpestata la propria dignità. Gente che pensa alla scala della propria vita, di cui spesso non riesce a salire neanche un gradino. Gente costretta a sbarcare il lunario giorno dopo giorno, dimenticata dalla Politica e dai suoi proclami.

Giuseppe Conte catalizzerà l’attenzione e difenderà a spada tratta il Reddito di cittadinanza. Il messaggio del presidente sarà indirizzato ai percettori del Reddito di cittadinanza: “Nessuno deve rimanere lontano dai riflettori e fuori dalla scena, non esistono cittadini di serie A e B. Noi non lasceremo indietro nessuno”.

Ascolterà le loro storie, testimonianze, difficoltà, a sostegno di imprese e lavoratori contro il caro energia.