Bari – La Sindaca di Altamura conferma le sue dimissioni

Altamura (BA) – La Sindaca di Altamura conferma le sue dimissioni. Il Prefetto di Bari Dott.ssa Antonia Bellomo scioglierà il Consiglio comunale di Altamura e nominerà un Commissario che dovrà gestire l’ente sino alle prossime elezioni. La sindaca Rosa Melodia, infatti, ha confermato che non ritirerà le dimissioni annunciate 20 giorni fa che diventano, così, irrevocabili. Incontrando stamane i giornalisti, ha tracciato un bilancio della sua attività amministrativa, considerata strumentalmente debole dagli avversari politici.

Sindaca Rosa Melodia: “L’impatto non è stato facile ma, con tanta responsabilità e con buon senso, ci siamo rimboccate le maniche ed abbiamo iniziato il nostro cammino amministrativo. Ci siamo trovati di fronte ad una situazione molto complessa, aggravata dalla pandemia, a tal proposito è utile rammentare che i Sindaci, in prima linea nella lotta al Covid, hanno speso un patrimonio di energie positive, con uno sforzo straordinario in diversi settori, al fine di vincere questa sfida epocale. Si è trattato di un lavoro immane che ha trovato forza e sostegno in alcuni uffici che, pur in una situazione di chiara difficoltà, hanno dimostrato grandi qualità umane e professionali, per dare risposte adeguate, con spirito umanitario e competenza, ad un’utenza particolarmente colpita dalla pandemia e dalla mancanza di punti di riferimento certi. L’annoso problema della gestione della discarica che la Regione Puglia ha affidato completamente ad Altamura, la sfida dei fondi del PNRR. La nostra non è stata una classe dirigente assente, bensì capace di guidare i processi politici e di realizzare una programmazione seria, concreta e fattibile. Uno degli esempi più evidenti, è rappresentato dall’utilizzazione dei fondi del PNRR, un’opportunità che Altamura non poteva perdere. Noi sul PNRR non ci siamo fatti abbindolare da retorica e frasi fatte ma abbiamo condiviso le nostre linee amministrative e ci hanno confermato la giusta strada da intraprendere.

Abbiamo dato subito dignità e decoro ad Altamura in 4 anni e mezzo di amministrazione Melodia.

Sono dell’idea che tanto c’è ancora da realizzare ma sono convinta che i risultati si vedranno a lungo termine.

Voglio ringraziare tutti i cittadini che mi hanno dato fiducia e hanno creduto in me e nella coalizione che rappresento, soprattutto in quanto è venuta in una fase politica ed economica molto delicata e complessa. Per questo ringrazio tutti gli elettori e le elettrici che hanno creduto nel mio programma nel 2018 e nella mia serietà accordando, non soltanto a me ma a tutta la coalizione, un evidente consenso.

Essere stata chiamata a governare e a rappresentare la mia città per 4 anni e mezzo, non può che riempirmi di gioia. I miei concittadini mi scelsero proprio in uno dei momenti più delicati della nostra vita e questo, oltre ad aumentare il mio orgoglio, ha rappresentato un ulteriore segno di come questa comunità sia sempre stata pronta ad affrontare nuove sfide. Adesso – spiega la sindaca – è il momento degli adempimenti formali da compiere in attesa dell’arrivo del Commissario Prefettizio, per poter affrontare con determinazione e passione tutto il lavoro da fare”.