Wiki loves monument 2022 – nella sezione castelli e fotificazioni.

Colloca al primo posto Castel del Monte (BAT) con la foto di Cristina Paveri in un magnifico bianco e nero che risalta luci e ombre di questo immenso patrimonio dell’Unesco. Al secondo posto sempre in Puglia il Castello Normanno-Svevo di Sannicandro (BA) con foto di Matteo Pappadopoli in un monumentale scatto realizzato con lunga esposizione. sul podio anche Torre Abate (FE) foto di Vanni Lazzeri.