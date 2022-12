Bari – Via all’accensione dell’albero di Natale. Amgas dà il via al Natale dei baresi

Bari – Conto alla rovescia per l’accensione dell’albero di Natale di 15 metri in piazza del Ferrarese e delle luminarie. Nel giorno dei festeggiamenti del santo patrono, la città di Bari omaggerà San Nicola e darà ufficialmente il via alle festività natalizie con l’accensione del grande albero allestito in piazza del Ferrarese a cura di Amgas srl.

L’appuntamento con il sindaco Antonio Decaro è per domani, martedì 6 dicembre, alle 20, per calarsi in un clima di festa al termine della processione di San Nicola. Per l’occasione si esibirà l’artista Gaia Gentile. Le immagini del Natale coloreranno la facciata dell’ex Mercato del Pesce, il videomapping che dal 6 al 26 dicembre sarà proiettato sulla facciata ogni giorno.

Programma:

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2022

SOLENNITÀ LITURGICA DI SAN NICOLA

04.00 Apertura della Basilica al suono delle campane

04.30 Molo Sant’Antonio. Lancio di Diane

05.00 Basilica San Nicola. Santa Messa presieduta da fr. Giovanni DISTANTE OP, Rettore della Basilica

06.30-08.00-09.30-11.00-12.30 Basilica San Nicola. Sante Messe

18.00 Basilica San Nicola. Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giuseppe SATRIANO, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Al termine: Donazione dei Maritaggi; Consegna delle chiavi della Città a San Nicola da parte del Dott. Antonio DECARO, Sindaco di Bari

20.00-21.00 Processione con la Statua del Santo Itinerario della Processione: Basilica San Nicola – Via delle Crociate – Via Carmine – Strada San Marco – Piazzetta Sant’Anselmo – Via Palazzo di Città – Piazza Mercantile – Piazza del Ferrarese – Strada Vallisa – Via Roberto il Guiscardo – Strada Palazzo dell’Intendenza – Strada San Domenico – Via Boemondo – Piazza Federico II di Svevia – Piazza Odegitria – Arco della Neve – Via Trancredi – Strada Carmine – Via della Crociate – Piazza San Nicola – Basilica San Nicola.

21.30 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico

Grande attesa per la ruota panoramica entro Natale.