Taranto – Incidente stradale sulla SS 172, tre feriti

Martina Franca – E’ andata bene a cinque automobilisti che, nel pomeriggio sono rimasti coinvolti nell’ennesimo incidente stradale sulla SS172 zona Martina Franca. A provocare il sinistro, con tutta probabilità, un micidiale mix di velocità e asfalto viscido per la pioggia che ha fatto perdere il controllo ai cinque automobilisti coinvolti. 3 persone sono rimaste ferite.

Uno schianto che, ai primi soccorritori, ha fatto temere il peggio e, oltre al 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Il Consigliere regionale Renato Perrini: ”L’ennesimo incidente sul tratto di strada San Paolo-Martina Franca, in attesa della fine dei lavori sulla SS 172, finanziati con circa 35 milioni di euro. Interventi che sarebbero dovuti terminare a metà luglio del 2021 e che, per questo motivo, scrive Perrini, gli automobilisti sono costretti a percorrere, in direzione Taranto, il tratto alternativo in area Orimini, mentre in direzione Martina, un tragitto a corsia unica percorso anche da mezzi pesanti. Il consigliere regionale convocherà in audizione l’assessore Maurodinoia e l’Anas per conoscere i tempi di consegna dei lavori e chiederà un sopralluogo urgente sul tratto dove questo pomeriggio si è verificato l’ennesimo incidente”.