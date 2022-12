Bari – Teatro Kismet “Bari Music Week 2022”

Venerdì 2 dicembre la Bari Music Week 2022 torna negli spazi del Teatro Kismet a Bari (ore 22.30, ticket online su DICE) con un evento dedicato alla performance dal vivo e a ricercate selezioni musicali. Protagonista della serata sarà il Deux Control, con un live che vedrà sul palco la sinergia fra Justine (Relish/Her Majesty Ship) e Rodion (Gomma/Slow Motion), francese lei e italiano lui, partner nella musica e nella vita. La formazione, di base a Roma, ha sviluppato nel tempo un suono assai personale e identitario, un mix delle colonne sonore preferite di musica elettronica che si incrocia con musica industriale, synthpunk, disco e dance.

Come gli stessi Deux Control si definiscono, il loro sound è “sexy, cool e un po’ spaventoso, il tipo di musica che un viaggiatore d’affari internazionale degli anni ’80 ascolterebbe per rilassarsi e andare in discoteca dopo aver ottenuto un nuovo grosso contratto. I Deux Control sono i nuovi dominatori della body-disco elettrica e psichedelica“.

Nella stessa serata ai piatti ci sarà DJ Lillo, che dai primi anni ’90 mixa dischi che seleziona con la sua proverbiale passione e competenza. Una ricerca costante verso i suoni della dancefloor, che lo hanno reso uno dei nomi di punta non solo della scena della musica elettronica barese. Ad alternarsi ai vinili ci sarà inoltre GAE from Discipline, con il suo dj-set di suoni provenienti da ogni angolo del mondo ed il suo gusto decisamente elegante e alternativo. Nel 2009 Gae ha fondato Discipline, etichetta discografica e promozione di concerti ed eventi, ed è collezionista di dischi, unico resident pugliese insieme a Laneige di radio Raheem con lo show mensile Ooh là! là!

Bari Music Week ritorna in città con un’edizione interamente dedicata al mondo della musica contemporanea e a suoi prossimi orizzonti.

La settimana culturale del festival si sv

olgerà dal 28 novembre al 4 dicembre 2022 con un programma di seminari, talk, workshop, aperitivi con dj set e piccoli eventi speciali.



Il progetto nasce dall’idea della società The Flame srls, attiva da circa vent’anni nel settore dell’organizzazione e della promozione di eventi musicali, e dall’associazione The Supporters.

What a future, concetto che sintetizza l’identità sperimentale del festival, si riferisce anche a un percorso d’innovazione che gli stessi organizzatori hanno scelto di produrre con l’intento di creare nuove sinergie e nuovi dialoghi sul futuro della musica, sui luoghi che essa abita e sulle sue più recenti modalità di fruizione.

Bari Music Week si propone di accrescere l’impatto culturale sul contesto urbano tramite una programmazione che riunisce operatori del settore musicale, istituzioni, artisti, giornalisti e ricercatori.

>>> PROGRAMMA <<<

VENERDÌ 2 DICEMBRE

➩ ore 18.00 | Mixmarket records | Ingresso libero dj set Kikko Esse e Elio Simonetti

ORE 22.30 | Teatro Kismet | Ingresso on line su DICE ➨ Deux Control live, Dj Lillo, Gae from Discipline

SABATO 3 DICEMBRE

➩ ore 18.00 | Mixmarket records | Ingresso libero dj set tbc

➩ ore 21.00 | Demodè Club | Ingresso online – Ingresso con botteghino Concerto Manuel Agnelli + aftershow dj set Carlo Chicco

➩ ore 23.30 | Demodè Club | Ingresso con botteghino Vangard presenta Pongo live

ORE 22.00 | Cave de la Press | Ingresso libero

➨ BUG | Bari Music Week

Selezioni a cura di Cloud Danko, Vito Santamato, Dj Kosmiko

DOMENICA 4 DICEMBRE

ORE 19.00 | Sala Panoramica Grande Albergo delle Nazioni | Ingresso on line su DICE

➨ Evento di Chiusura | Bari Music Week

Aperidinner buffet sul rooftop. Selezioni musicali a cura di Nicola Conte