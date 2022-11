Bari- L’incanto della Natività nei presepi dei maestri cartapestai.

Putignano (BA) – Accogliere una donazione significa anche assumersi la responsabilità di valorizzarne l’oggetto e di renderne il più possibile ampia e condivisa la fruizione. Il Natale è universalmente il periodo più bello dell’anno. Insegnare alle nuove generazioni le molteplici sfaccettature natalizie è un ottimo modo per allargare i propri orizzonti e infondere in loro un apprezzamento per le ricche culture che abitano il nostro mondo. In quest’ottica l’Amministrazione comunale di Putignano in provincia di Bari, promuove un programma-cartellone degli eventi “Per le strade del Natale” con oltre 70 appuntamenti per grandi e piccini, il falò di Santa Lucia, la casetta di Babbo Natale, concerti gospel in piazza e presso il Teatro comunale.

Dal 1 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 tante le iniziative ma la più curiosa è, l’iniziativa della Natività in cartapesta con figure a dimensione umana. Un’iniziativa che porterà centinaia di bambine e bambini a visitare questa bellissima e suggestiva natività, con l’occasione, a scoprire anche le preziosi collezioni dei maestri cartapestai tra estro e tradizione. Un viaggio nell’affascinante tradizione presepiale italiana tra le rivisitazioni della Natività che ogni città è capace di esprimere e custodire.

“Dopo gli anni difficili trascorsi a causa della pandemia – commenta Luciana Laera, sindaca di Putignano – abbiamo guardato a questo Natale con la voglia di stare insieme e di vivere con gioia questo periodo dell’anno. Proponendo un programma che coinvolga grandi e piccoli e che doni tanti momenti di aggregazione. Occasioni che ci facciano rasserenare, nonostante la grande preoccupazione sulla crisi che a più livelli sta colpendo tutti. Un tema al quale non possiamo restare indifferenti e che ci ha portati, per quest’anno, ad orientare alcune scelte nel segno di un Natale più sostenibile e adeguato al momento storico. Prepariamoci allora ad andare per le strade del Natale, tra atmosfere e note di festa”.

“Il programma di questo Natale – dichiara Rossana Delfine, assessora alla Cultura di Putignano – è il frutto del lavoro di tutta l’amministrazione comunale, in piena sinergia con il mondo dell’associazionismo e scolastico putignanese, che abbraccia molteplici sensibilità e un’unica visione. Quella di regalare alla comunità occasioni per stare insieme, vivere i prossimi giorni di festa con serenità, valorizzare le tradizioni artigianali, lasciarsi trasportare dalla magia del Natale. Un programma che, dopo gli anni difficili della pandemia, restituisce alla comunità le sue tradizioni più sentite, a cominciare dalla notte dei falò di Santa Lucia. Che dona alla città il suo Teatro come avremmo voluto, attraverso 4 concerti e un talk gratuiti e aperti a tutti. Senza dimenticare i più piccoli, a cui abbiamo dedicato ampio spazio tra laboratori, appuntamenti con i libri e con il cinema. E ancora occasioni per valorizzare l’arte putignanese della cartapesta, attraverso la realizzazione di una meravigliosa natività opera dei nostri artigiani”.

“Un programma natalizio – prosegue Anna Caldi, assessora alle Politiche Sociali di Putignano – che rivolge attenzione anche al sociale. Coinvolgendo le organizzazioni del terzo settore, promuovendo eventi nell’ambito del progetto BES Bisogni Educativi Speciali e insieme e SAI – Sistema Accoglienza Integrazione”.

Programma completo sul sito del Comune di Putignano