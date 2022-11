Bari – I love Lego: La mostra dei mattoncini più famosa del mondo

Bari – I LOVE LEGO la divertentissima mostra sui mattoncini più famosi del mondo, arriva a Bari il 9 dicembre allo Spazio Murat e resterà per tutte le festività natalizie, sino al 19 marzo. Gli appassionati potranno ammirare le colorate creazioni realizzate con i mattoncini più famosi al mondo. Con oltre 1.000.000 di mattoncini assemblabili, in un caleidoscopio di colori e costruzioni che incantano tanto i bambini quanto gli adulti, la mostra racconterà l’incredibile evoluzione di quello che, da giocattolo tra i più comuni e conosciuti, si è trasformato negli anni in vera e propria opera d’arte a 360°.

La mostra I LOVE LEGO è un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, per le famiglie e per i più piccoli, che potranno passare una giornata da protagonisti in un’atmosfera magica e divertente che ha come protagonista quei mattoncini “prodigiosi” che ogni anno fanno giocare oltre 100 milioni di persone.

“I love Lego presenta in scala ridotta dettagliatissime riproduzioni di fantastici mondi”, raccontano da Piuma che produce e organizza l’esposizione – non direttamente sponsorizzata da Lego – in collaborazione con Arthemisia e alcuni dei più grandi collezionisti al mondo. Si va dai castelli medievali a scene della seconda guerra mondiale, dalle città contemporanee con i loro grattaceli ai centri storici di villaggi bavaresi, dalle stazioni ferroviarie allo spazio, per finire a un tipico paesaggio natalizio. E ancora, nei diversi setting può partire la caccia al personaggio famoso: compaiono anche Harry Potter e Dart Fener.

In mostra ci saranno pure le tele di Stefano Bolcato, rivisitazioni in versione Lego delle più famose opere della storia dell’arte – come la Gioconda – e le vignette comiche del collettivo Legolize che sui social può contare su oltre 2 milioni di follower.

L’esposizione, che s’inaugura il 9 dicembre alle 15, sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20, anche il 19 e 26 dicembre e il 6 gennaio.

Biglietti da 8 a 10 euro.

Info e prenotazioni 080.205.58.56.