Bari – apre un nuovo parcheggio di via Pietro Sette

Bari – Nuovo servizio per la città metropolitana, apre in data odierna il nuovo parcheggio coperto di Via Pietro Sette. Accelerato e concluso l’iter burocratico per la messa in funzione dell’opera realizzata nell’ambito di in accordo di programma Ined. Il nuovo parcheggio consentirà agli utenti una migliore fruibilità sia degli uffici che di tutti gli esercizi commerciali. Un struttura moderna ed efficiente dotata di 224 posti auto. Una delle novità assolute, concordata con l’assessore alle Pari opportunità, è l’inserimento di due aree rosa destinate alle donne in attesa, 2 per i diversamente abili, 30 posti per motociclette e bici, e 4 postazioni di ricarica elettrica ultraveloce.

L’assessore della Città Metropolitana di Bari spiega che il nuovo parcheggio presenta gli stessi standard di finitura del Park&Ride di Largo 2 giugno: permeabilità totale, percorsi a senso unico, stalli auto a spina di pesce di facile ingresso e uscita, è prevista la piantumazione di 83 alberi ad alto fusto e oltre 630 arbusti.

È quanto rende noto l’assessore ai Lavori pubblici e Turismo, Giuseppe Galasso, che insieme al sindaco Antonio Decaro e al presidente dell’Amtab Sabino Persichella, hanno seguito l’intero iter di attuazione del progetto.

Con l’inaugurazione del nuovo parcheggio coperto alle ore 12:00, si attiva un’opera complementare e strategica per la città. Strategica perché consentirà di offrire una viabilità migliore che mira ad eliminare il fenomeno del parcheggio selvaggio nelle aree nevralgiche della città, garantendo così una maggiore comodità ai cittadini che hanno necessità di accedere ai servizi dei vari uffici presenti e commerciali presenti nella zona. Complementare perché il parcheggio contribuirà ad implementare l’offerta della città, soprattutto negli orari di maggiore afflusso.

Contemporaneamente ai lavori di riqualificazione della strada, sono state realizzate, fuori dall’accordo Ined, un tronco fognario di 150 metri che permetterà di smaltire l’acqua piovana.

Il parcheggio illuminato e videosorvegliato, rimarrà aperto tutti i giorni, da lunedì al sabato , dalle ore 8.30 alle ore 20.30 e avrà un costo di 1 euro all’ora. Si concretizzerà, di fatto, uno dei grandi progetti previsti nei Contratti di Quartiere.

Francesca Branà