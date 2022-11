La rottamazione delle Cartelle prevista nella prima Manovra Finanziaria 2023 approvata dal governo Meloni ha deluso i detentori delle cartelle a ruolo. Infatti la famosa rottamazione ipotizzata si è trasformata in un mini aiuto per i debitori fiscali, in particola la Manovra fiscale appena approvata comporta fra le sue previsioni due misure dedicate alla c.d. ‘pace fiscale’: la rottamazione delle cartelle di importo sino a 1000 euro o superiori purchè il singolo ruolo sia entro i 1000 euro acquisite fino al 2015 con rottamazione automatica delle cartelle esattoriali dal 2010 al 2015, mentre per le cartelle notificate sino al 30 giugno 2022 superiori a 1000 euro nel singolo ruolo ci sarà la possibilità di sconto sulle sanzioni, interessi e aggio e quindi sarà pagata la sola imposta in un’unica soluzione o rateizzata sino a 5 anni. La misura adottata dal governo ha però scontentato i tanti che hanno debiti fiscali importanti e che sicuramente non saranno nella condizione di pagarli in 5 anni. Ci preme ricordare che entro il termine ultimo del 30 Novembre 2022 (con possibilità di usufruire di ulteriori 5 giorni di tolleranza, fino al 5 dicembre) dovranno essere saldate le rate della Rottamazione ter scadute nel 2022.

0 Shares