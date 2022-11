Il Monopoli comunica che, in occasione della prossima partita di campionato in programma domenica 27 novembre alle ore 17.30 allo stadio “Veneziani”, i propri calciatori indosseranno una fascia nera al braccio in segno di lutto e sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria della piccola Sofia Sportelli.

