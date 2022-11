Bari – Bus scolastico prende fuoco. Passeggeri messi in salvo

Un autobus Amtab che stava portando a scuola gli studenti, ha preso fuoco questa mattina al Polivalente di Japigia, tra l’Istituto Lenoci e l’Istituto Caracciolo. L’autista della società Amtab ha messo in salvo tutti i passeggeri. Li ha fatti scendere non appena si è accorto del fumo che arrivava dal mezzo, prima che l’incendio divampasse.

Poco dopo che i ragazzi si sono allontanati, l’autobus è stato avvolto dalle fiamme ed è andato distrutto. Non ci sono feriti ma solo un grande spavento. Per spegnere il rogo sono intervenuti i Vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Non è ancora chiaro che tipo di problema meccanico abbia innescato l’incendio. L’episodio ha causato disagi alla circolazione.

Potrebbe esserci un guasto tecnico alla base delle fiamme che in pochi minuti hanno avvolto e distrutto il bus urbano.

Non è il primo caso nel giro di qualche mese : altri episodi praticamente identici hanno coinvolto mezzi dell’Amtab. In tutti i casi, tuttavia, gli autisti sono riusciti a mettersi e mettere in salvo i ragazzi rapidamente.

Il nuovo presidente dell’Amtab, Avv. Sabino Persichella, sta acquisendo informazioni sullo stato del mezzo e sull’esito dell’ultima revisione.