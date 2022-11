Canosa – Somministrato nuovo farmaco contro il colesterolo cattivo

Un nuovissimo farmaco contro il colesterolo, più efficace e a minore impatto per i pazienti, è stato somministrato per la prima volta nel Presidio territoriale post acuzie di Canosa. Un medicinale innovativo in grado di abbassare il livello di colesterolo LDL, molto utile nei pazienti che hanno già subito un infarto o che soffrono di arteriopatie periferiche.

La cura con il nuovo farmaco di recente approvazione dall’Ema nel dicembre 2020, è quindi fondamentale per mantenere basso il livello del colesterolo e ridurre così la progressione della malattia nei prossimi anni. Il farmaco è stato somministrato ad un paziente 61enne infartuato, già sottoposto a rivascolarizzazione miocardica mediante angioplastica.

«L’Inclisiran – spiega il dottor Giuseppe Diaferia, responsabile della Riabilitazione cardiologica di Canosa di Puglia – sfrutta la biologia molecolare attraverso un frammento di Rna che interferendo con l’Rna messaggero blocca la produzione di una proteina, la PCSK9, responsabile della degradazione del recettore per il colesterolo Ldl. L’obiettivo finale di questa terapia – prosegue Diaferia, è ottenere nel paziente una drastica riduzione dei livelli di colesterolo LDL circolante, quello comunemente chiamato cattivo. Crediamo molto in questo farmaco d’avanguardia in quanto con il suo utilizzo abbiamo a disposizione un salvavita per i pazienti ad alto rischio di infarto».