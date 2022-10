Il tema di quest’anno è “Sguardi partigiani”. Il programma continuerà a metà ottobre (14 e 15) quando si terranno un convegno, un seminario di approfondimento e una visita guidata al Campo 65 alla presenza di ricercatori, storici ed archeologi che accompagneranno gli studenti alla scoperta dell’area, dei suoi resti e delle sue memorie.

L’evento è organizzato in collaborazione con le Università di Bari e di Foggia, guide abilitate e volontari Campo 65 Aps, Anpi e con la partecipazione straordinaria di Adelmo Cervi , figlio di Aldo, terzogenito dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia nel 1943.

Venerdì 14 ottobre alle 20.30, al Teatro Mangiatordi di Altamura “The Gang” in concerto: tour “Ritorno al fuoco”, special guest Adelmo Cervi.

Infine il 21 ottobre ultimo appuntamento con un convegno sul campo di Casale, un’altra struttura di detenzione di prigionieri (ormai scomparsa) attiva nei pressi di Altamura durante la prima guerra mondiale dove venivano rinchiusi i soldati dell’esercito austro-ungarico. Molti vi trovarono la morte a causa delle malattie, prima tra tutti la famigerata febbre “spagnola” e delle scarse condizioni igienico sanitarie. In diversi sono seppelliti nel cimitero cittadino dove è stato eretto un monumento e dove ogni anno vengono omaggiati nella ricorrenza del 2 novembre. Il convegno verterà sulla Legione rumena d’Italia che faceva parte dell’esercito austro-ungarico. La Rassegna di ottobre si inserisce nell’ambito più generale delle attività che l’associazione “Campo 65” svolge dalla sua fondazione, con lo specifico obiettivo di promuovere e far conoscere, ad un pubblico sempre più vasto, il patrimonio storico- archeologico relativo ai luoghi e alle memorie di guerra dell’Alta Murgia per creare nuove opportunità di confronto e di aggregazione sociale e istituzionale.

Malcolm Gaskill sta compiendo questo percorso insieme a Domenico Bolognese, figlio di un ufficiale italiano, partigiano in Montenegro e internato in Germania, presidente dell’associazione di Altamura (Bari) che da alcuni anni sta facendo luce, in vari modi, sulla storia del Campo 65 attraverso diverse attività, in primis la costituzione di un comitato scientifico di studi, insieme al Comune di Altamura, proprietario dell’area, una trentina di ettari sulla strada per Gravina in Puglia dove sopravvivono una dozzina di baracche in rovina (delle 80 originarie) compresa la palazzina comando. La struttura, dopo la fase in cui fu campo di detenzione di circa 9.000 prigionieri (tra i quali Ralph e Charlie) dell’esercito del Commonwealth britannico tra il 1942 e il 1943 (ma con il turn over furono forse 3 o 4 volte tanto), catturati dalle forze dell’Asse sul fronte bellico del Nord Africa e portati in Italia, fu sede nell’ultima parte del conflitto per l’addestramento di partigiani per la liberazione della Jugoslavia. Infine, nel periodo post bellico e fino ai primi anni sessanta, accolse i profughi italiani provenienti dall’Istria, dalla Dalmazia, dalla Venezia Giulia e dalle ex colonie. L’associazione Campo 65, in questi anni, ha svolto una imponente attività di catalogazione, in collaborazione con le scuole superiori e con prestigiosi enti; azioni di conoscenza, tutela, riscoperta e recupero non solo di Campo 65 ma anche di altri luoghi significativi della Memoria del ‘900; opere di salvaguardia e pulizia dei luoghi; convegni storici. Ha tenuto contatti e rapporti costanti con i parenti dei prigionieri in tutto il mondo, grazie alla rete internet, e ha svolto incessanti ricerche in archivi nazionali e internazionali, collaborando con altri ‘luoghi della memoria’ sparsi in Italia e all’estero. Ha prodotto documentari, cortometraggi, mostre, performance, spettacoli di arte e di musica; supportando ricerche archeologiche autorizzate dalla Soprintendenza. E tante altre iniziative. Ha creato, insomma, una “comunità di patrimonio” internazionale.

Malcolm Gaskill, professore emerito di Early Modern History all’Università di East Anglia (Gb) ha scritto numerosi libri tra cui “Hellish Neil”, storia dell’ultima donna imprigionata per stregoneria in Gran Bretagna nel 1944, e “The Ruin of Witches”, ultima opera edita da Penguin Allen Lane. Pronipote di Ralph Corps prigioniero di guerra al Campo 65 e partigiano nel Nord Italia, Gaskill sarà in visita al Nord, ad Altamura e Noci per ultimare, quasi “in diretta”, grazie agli incontri e alle visite in programma, gli ultimi capitoli del suo libro che si dovrebbe chiamare “The glass mountain” (La montagna di cristallo) – The Story of a Man in War and Peace. Tra i temi del libro la memoria, la guerra, la pace e l’amicizia in un intreccio di storie, luoghi e persone che parte dal 1941 fino ad arrivare ai giorni nostri. Malcom è consapevole che non si riuscirà a ricostruire tutti i particolari e i dettagli di quelle vicende, che restano dei vuoti e che probabilmente ci vorrà ancora tempo per colmarli e che in definitiva, qualcosa bisogna lasciare all’immaginazione e all’empatia. Il libro è la narrazione di una storia personale e familiare ma in realtà c’è una meta più lontana che si vuole raggiungere: sarà anche un racconto sull’amicizia che va al di là dei confini e del tempo. Non solo quella tra Ralph e Charlie, legati da un destino comune e resistente al tempo e ai percorsi di vita, non solo quella derivante dalla gratitudine alle popolazioni locali che, con grande generosità, mettendo a rischio la propria vita, li nascosero, li protessero e li sostennero in condizioni davvero