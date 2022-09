L’ascesa e la vittoria del centrodestra è il segno evidente della legittima reazione dei cittadini difronte all’incapacità dei governi targati PD e M5S che per dieci anni hanno inferto un colpo mortale all’economia, alle famiglie e alla democrazia italiana.

La vittoria del centrodestra alle Politiche 2022 suggellano una fase storica sciagurata, quella che ha visto, tre governi figli di giochi di palazzo fatti sulla testa degli italiani. E’ stata una parentesi anomala della nostra democrazia, che ha guardato un “vulnus” di rappresentanza, mortificando e svilendo il principio costituzionale secondo cui “La sovranità appartiene al popolo”.

L’Italia non è uno spot elettorale, piuttosto l’urlo d’amore verso una Nazione che dovrebbe credere più in sè stessa. Le politiche sino ad ora messe in campo a livello locale e nazionale hanno portato ad una svendita quasi totale delle nostre bellezze, dei nostri brand, delle nostre imprese. I cittadini hanno restituito il potere alla politica e l’autorità che le compete, per rigenerare la stessa nel nome degli antichi valori che regolano la vita dello Stato.

Ieri sera in Piazza Duomo ad Altamura dopo i festeggiamenti per l’elezione dell’esponente della Lega già Sottosegretario all’Istruzione nell’ultima legislatura con il 43,85% dei voti e 93.465 preferenze, On. Rossano Sasso che rappresenterà il Collegio Puglia 6 alla Camera , si è discusso e cercato di comprendere il significato del voto delle Politiche 2022 con gli esponenti del centrodestra altamurano, della straordinaria importanza del risultato che segna la fine di un’epoca. Risultato che appare soddisfacente, soprattutto per la rappresentanza che l’On. Sasso continuerà ad offrire agli altamurani, una rappresentanza forte a Roma. Un lavoro di squadra che ha premiato il centrodestra e che ha dimostrato sia per l’analisi del voto che per l’evidente sentito consenso ricevuto, le proposte e i valori che connotano il centrodestra italiano. Il voto conferma una saldatura a livello nazionale tra i dirigenti, i militanti dei partiti e i bisogni del territorio, che è di buon auspicio affinchè il nuovo Governo e il nuovo Parlamento assumano decisioni giuste soprattutto in questo frangente di drammatica crisi economica e sociale.

Non era una sfida facile per la situazione a livello nazionale, legata alla responsabilità della Lega al Governo Draghi, che li ha penalizzati, eppure la sfida è stata vinta. In questi giorni che seguono il voto c’è chi piange e c’è chi sorride, c’è poi chi tenta di fare il politologo ma finisce per diventare un patologo clinico che rischia di essere altamente risibile e incompreso. L’Italia ha scelto il centrodestra conquistando la maggioranza sia alla Camera che al Senato. In Puglia la Lega non solo ha resistito all’onda d’urto del malcontento nazionale, ma ha alzato il suo gradimento, se sul nazionale registriamo il notevole calo della Lega ( dal circa 18% del 2018 all’attuale 8.77%), la Puglia ha guadagnato punti percentuale, considerando che si è abbassato ulteriormente il dato dell’affluenza alle urne ma il centrodestra può fregiarsi di un risultato di tutto rispetto al trend nazionale, non solo partiti elettorali ma progetti politici che guardano lontano, ad un paese che torna a crescere e a riconquistare dignità sullo scenario nazionale. Al centrodestra adesso non resta l’onore e l’onere di dimostrare che un cambiamento è possibile. La linea del centrodestra è chiara e cercherà di concretizzare il programma approvato, in particolare i problemi del costo dell’energia e del carburante. Il peso delle idee è più forte del voto di scambio e del reddito di cittadinanza qui al Sud.

L’On. Rossano Sasso: ” Riunendomi con tutto il centrodestra ho voluto lanciare una sfida alla liberazione dall’incapacità, inerzia ed improvvisazione della Sinistra alle prossime Amministrative 2023. Ci attende un periodo difficile ma con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, un alacre, serio e capillare lavoro sul territorio, che da parte mia proseguirà con la stessa intensità, creeremo le condizioni migliori per rappresentare al meglio gli interessi della nostra terra. Non disattenderò le aspettative degli elettori che mi hanno sostenuto, dirigenti e militanti che sul territorio fanno politica attiva. Da questi numeri e da questa grande vittoria, riprende il mio e il nostro impegno verso la prossima competizione per il rinnovo della guida del Comune di Altamura. Ci sono sempre e sarò pronto con tutto il centrodestra altamurano ai prossimi appuntamenti che ci attendono”.

Francesca Branà