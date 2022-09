La Regione Puglia rafforza la sua immagine nel mondo e lo fa da protagonista, al fianco degli operatori del settore, partecipando al “Pure Life Experiences” a Marrakech (11-14 settembre), l’evento che da oltre dieci anni coinvolge i principali travel designer del mondo, le proprietà di maggior prestigio, gli esperti di fama internazionale e i giornalisti delle più autorevoli testate del settore turismo. Oltre 500 sono i buyers presenti a questa edizione, di cui Pugliapromozione è “destination partner” per il terzo anno consecutivo.

Una presenza, quella della nostra regione, che è cresciuta e si è affermata nel tempo al punto che sarà proprio la Puglia ad ospitare il nuovo evento globale, “Do Not Disturb” 2022, dedicato alle esperienze di viaggio selezionatissime e ultra private, con uso esclusivo di proprietà. L’evento si svolgerà in Puglia, a Borgo Egnazia, dal 14 al 18 novembre.

Entrambi gli appuntamenti internazionali, “Pure Life Experiences” e “Do Not Disturb” fanno capo a “This Is Beyond”, una realtà imprenditoriale fondata sul potere di mettere insieme persone ed esperienze, che mira alla crescita collettiva superando il concetto stesso di “lusso” e di “affari”.

I “PUREist”, coloro che partecipano alla manifestazione, sono ormai una vera e propria community, i cui principi guida sono la capacità di creare avventure su misura in destinazioni che ispirino i viaggiatori, avendo come obiettivo la salvaguardia del pianeta e delle comunità locali. La destinazione Puglia riscuote sempre maggior successo nel target esclusivo grazie alla qualità crescente dell’offerta ricettiva, dei servizi e alla sua autenticità.

La Puglia, al Palais des Congrès di Marrakech, ha due aree espositive a cura di Pugliapromozione per presentare a buyers e media internazionali l’offerta del territorio, esperienze e itinerari di viaggio. Uno spazio è dedicato al Business, con le imprese selezionate dal “Pure” tra le migliori realtà pugliesi del settore: fitta l’agenda di appuntamenti per gli operatori pugliesi, che stanno lavorando in stretta sinergia con Aret per promuovere le loro strutture. Nel secondo stand si può scaricare e visualizzare la Guida “Puglia routes & experiences. Travel trade edition”, pensata per illustrare il meglio di itinerari ed esperienze con un taglio tecnico dedicato ai travel advisors di tutto il mondo. Per comunicare il brand Puglia i visitatori possono anche stampare cartoline personalizzate #postcardsfrompuglia.

Le imprese pugliesi sono presenti anche nell’ambito di importantissimi brand internazionali, come Small luxury hotels ed Exo. Da sottolineare che sempre più Travel advisor propongono la Puglia come best destination, lavorando in rete con le strutture più autentiche ed esclusive del territorio.

TURISMO LUXURY IN PUGLIA

(Dati consolidati 2021)

In Puglia esistono 44 strutture classificate come hotel 5 stelle e 5 stelle lusso per un totale di 4.500 posti letto (1,5% del totale). Nel 2021 sono stati registrati 94mila arrivi per 310mila notti (il 3% degli arrivi in regione). La componente straniera è pari al 37%, valore nettamente al di sopra della media regionale del 25%, con introiti che ammontano a circa 40milioni di euro annui.

Per il presidente della Regione Puglia “Rendere la Puglia attrattiva tutto l’anno, non solo d’estate, puntando su un turismo esperienziale, rispettoso dell’ambiente e delle comunità, capace di stringere legami con tutti i Paesi del mondo, è un obiettivo che stiamo realizzando con successo e che mira a sostenere l’economia e i tanti sforzi fatti dagli operatori del settore. La nostra attenzione deve essere massima nel rendere questo sviluppo turistico armonico con la vita delle città e delle persone. Per questo sarà importante accompagnare questa crescita registrata da tutti gli indicatori con una strategia partecipata e condivisa”.

“La Puglia è best seller nel mondo per la sua autenticità – dichiara l’assessore regionale al Turismo -. Il turismo esperienziale, in cui i viaggiatori sono immersi nelle tradizioni e nei luoghi iconici come le nostre masserie e i nostri paesaggi, ci permette di essere attrattivi per più segmenti di mercato. Grandi operatori internazionali investono sempre più nella nostra regione e nel turismo di alta gamma. Siamo certi che gli appuntamenti ‘Pure’ siano un’ottima opportunità per proporre la destinazione Puglia come terra di accoglienza dove vivere esperienze di viaggio trasformative.”

“La continuità di sforzi verso il mercato estero di fascia alta prosegue – spiega il direttore di PugliaPromozione, Luca Scandale – continuiamo ad alimentare i flussi dagli Stati Uniti e dal Nord Europa e da mercati in grande crescita come Emirati arabi, Israele, Canada, Turchia e Australia, stiamo seminando interesse nei segmenti luxury globali che già sono attratti dalla destinazione Puglia. Consolidare questo mercato è un obiettivo strategico, che porta e porterà ricadute economiche sul territorio, considerando anche la tendenza del lusso a viaggiare tutto l’anno contribuendo alla destagionalizzazione.”

Link video immagini: http://rpu.gl/O4BmQ

Link video clip montata: http://rpu.gl/gQlWc

LE TESTIMONIANZE DEGLI OPERATORI PUGLIESI PRESENTI A MARRAKECH

Aldo Melpignano, Borgo Egnazia

“Pure Life Experiences è la fiera del turismo esperienziale. Un evento stupendo. Ho la fortuna di partecipare già da qualche anno e in buona compagnia con altri colleghi pugliesi. Rappresenta il mondo dei viaggi che fa per noi: gli operatori, gli imprenditori, le aziende che incontriamo qui, rappresentano quello che siamo e che vogliamo essere sempre di più in Puglia. Un turismo dedicato a persone cha viaggiano e che vogliono scoprire e apprezzare la cultura del territorio, che dobbiamo cercare di preservare sempre di più. La Puglia per fortuna vive di grande successo ed è anche “di moda”: cerchiamo di non farci prendere troppo dalla moda e puntiamo sul turismo giusto per la nostra destinazione.”

Link video http://rpu.gl/HtTB9

Alison Pike, Southern Vision Travel

“Questa è l’unica fiera che fa un focus sull’importanza dell’esperienza quando sei in vacanza. Ci ha fatto cambiare. Qui incontriamo i buyers più importanti del mondo che vorrebbero far conoscere veramente ai loro clienti il territorio pugliese. Qui abbiamo trovato una famiglia, una comunità, ed una qualità di lavoro, di clientela, di feedback migliori del mondo.”

Link video http://rpu.gl/PiwaP

Giorgio Angella, Ostuni Art Resort

“Essere qui insieme a Pugliapromozione è un piacere. È la seconda partecipazione. La prima, nel 2019, fu una grandissima scoperta con il team di Pugliapromozione e con tutti i colleghi. È stata una fiera particolare che ha permesso di metterci in mostra rispetto al resto del mondo. Ha creato anche ottime sinergie tra noi pugliesi, che da competitors, siamo diventati amici. È molto importante per me che vengo da Roma e ho investito in Puglia. Una parte del cuore è legata alla regione. È un bel percorso che non ti fa sentire da solo.”

Link video http://rpu.gl/TUn0O

Martina Provenzano, Palazzo Ducale Venturi

“Una grande opportunità tornare finalmente qui, in presenza. Anche se questo settore ha attraversato tempi durissimi, siamo felici che Pugliapromozione sia riuscita a garantirci la presenza in questa fiera che è tra le più importanti del settore. Il turismo esperienziale è il cuore dell’ospitalità e delle opportunità che il territorio pugliese offre. E per le strutture come la nostra, che rappresentano il fiore all’occhiello, è importante essere supportate, con l’augurio che si riproponga anche l’anno prossimo. È importante conoscere nuovi agenti di tutto il mondo, ma è importante anno dopo anno consolidare le vecchie conoscenze ed essere sempre pronti a cogliere i nuovi input del mercato.”

Link video http://rpu.gl/hrh6F

Enrica Bruno, Pettolecchia Collection

“Siamo felici e orgogliosi di partecipare a questa fiera insieme a Pugliapromozione. È un’occasione importante per dar visibilità ad una regione fantastica e anche per fare networking con i nostri colleghi, aspetto altrettanto fondamentale. Dai Buyer abbiamo ricevuto feedback molto positivi non solo rispetto al nostro prodotto esclusivo, come tanti altri nella nostra regione, ma anche rispetto a tutta la Puglia che è sempre più conosciuta.”

Link video http://rpu.gl/LxNNq

Domenico Scordari, Naturalis Bio Resort

“Siamo felicissimi di aver portato un pezzo di Salento e di Puglia al Pure Life Experiences, che ci permette di proporre il nostro territorio e la nostra struttura ai livelli più alti e di comunicare questa bellezza ai travel designer più importanti del mondo. Questa è una responsabilità che abbiamo, siamo felici e “proud” di rappresentare nel mondo un territorio così bello e importante, che abbiamo dentro.”

Link video http://rpu.gl/V27yU

Gianvito Mangano, Canne Bianche Lifestyle Hotel

“Questa fiera rappresenta per noi una grande opportunità per stringere rapporti con agenzie e operatori di tutto il mondo. È un’opportunità anche per tutta la Puglia, perché siamo i portavoce della bellezza pugliese. Ce la stiamo mettendo tutta. Speriamo che questo evento ci porti effettivamente tutta la visibilità, la fama e il lavoro che ci aspettiamo.”

Link video http://rpu.gl/csThw

Javier Escherra, travel advisor del Messico

“La Puglia è una regione che consiglio sempre più ai miei clienti perché ha molto potenziale: ha destinazioni meravigliose e poco conosciute, e quel “qualcosa” che i miei clienti stanno cercando. Il cibo è incredibile, le piccole città sono diverse l’una dall’altra e questo è molto bello, così come le spiagge. Tutto è davvero attraente.”

Link video http://rpu.gl/mO5uL