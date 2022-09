“Riempiamo di gioia lo zaino per la scuola!”: con questo urlo, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, è stata lanciata a Castellana Grotte (Ba) la nuova iniziativa Riempizaino a cura della Caritas zonale e dell’associazione Stalagma che, dopo “Scatole di Natale”, propongono una nuova iniziativa comune con lo scopo di organizzare una raccolta solidale di materiale scolastico nuovo da distribuire alle famiglie in difficoltà con figli in età scolare.

Per tutto il mese di settembre sarà possibile donare penne, colori, gomme, matite, quaderni, album da disegno, copertine per quaderni, diari, righe, colla, cartelline, astucci, dizionari, zaini, ed altro materiale, che sarà poi distribuito in occasione della periodica distribuzione dei generi di prima necessità e consegnato alle tante famiglie con bambini e ragazzi in età scolare che si rivolgono alla Caritas per superare momenti di difficoltà anche economica.

“Abbiamo prontamente aderito e con cuore grato all’iniziativa che ci è stata proposta. – ha sottolineato don Vito Cassone, referente zonale Caritas – Sono tante le famiglie che come Caritas zonale seguiamo in momenti di difficoltà e sappiamo bene che affrontare l’anno scolastico per le famiglie in condizioni di fragilità economica, non è né facile né semplice. Ancora una volta ci facciamo compagni di strada di queste famiglie, accogliamo le storie, proviamo a risolvere qualche problema. Mettere a disposizione del materiale scolastico, così come il cibo che distribuiamo, significa in fondo dire che c’è una comunità, una città che si fa prossima nel bisogno. Sicuramente sono forniture che non risolvono le criticità, ma sono segni di vicinanza, umana e cristiana. Ringrazio sin d’ora chiunque vorrà rispondere a questo appello, l’aiuto di ciascuno si trasformerà in bene comune”.

Sarà possibile donare materiale scolastico nuovo fino al 30 settembre, consegnandolo al punto Svuotacantine in via Piave, 2 (aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19 e il martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12), oppure acquistandolo direttamente da €uro Shop o nelle cartolibrerie Bit&Byte, L’Arca e Lanzillotta, dove saranno predisposti degli appositi contenitori per la raccolta.