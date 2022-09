Continua il viaggio di Libringiro. E il prossimo appuntamento è completamente rivolto ai più piccoli.

Sabato 3 settembre Libringiro fa tappa a Fragagnano (Ta) in occasione de La Notte Bianca dei Bambini, evento per famiglie, organizzato dalla Pro loco di Fragagnano e dall’Asd Divertilandia, con il patrocinio del Comune di Fragagnano, in programma dalle ore 19.00 in piazza Regina Elena (info:3894499946).

Libringiro è il progetto itinerante per la valorizzazione della bibliodiversità pugliese realizzato da APE-Associazione Pugliese Editori con il sostegno di Regione Puglia, Istituto di Culture Mediterranee, Polo Biblio – Museale di Lecce, Teatro Pubblico Pugliese, Provincia di Lecce. Si compie grazie all’ApeBiblioCamper, il mezzo brandizzato con il logo di progetto e attrezzato per diventare una libreria mobile e un salotto letterario: fa tappa nei luoghi in cui si tengono eventi di rilievo, regionali ma anche sovra-regionali, in occasione dei quali la libreria può essere allestita anche con una selezione di volumi tematici inerenti i contenuti dell’evento (per esempio musica, cinema, folklore, ecc.) oltreché di interesse generale, valorizzando ulteriormente l’evento stesso a cui si affianca. Vuol essere così anche un’offerta letteraria per turisti e visitatori.

L’ApeBiblioCamper, che consentirà la consultazione, il prestito e l’acquisto dei volumi selezionati per l’occasione dagli editori di APE tra quelli dedicati a bambini e ragazzi, sarà in piazza Regina Elena a Fragagnano dalle ore 19.00 e ospiterà il “Laboratorio di lettura ad alta voce” a cura del gruppo “Nati per leggere” di Fragagnano che opera nell’ambito della Biblioteca Comunale “Elena dell’Antoglietta” gestita dalla Pro loco.

L’Ape così scende in strada anche in questa occasione per raggiungere direttamente il grande pubblico dei lettori e soprattutto dei non-lettori, puntando al pubblico delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi. Vuol essere un presidio di cultura, incontro, comunicazione e scambio, per divulgare l’offerta libraria pugliese: testi che è possibile definire prodotti a km 0 perché progettati e realizzati da imprese del territorio, simbolo dell’editoria indipendente in generale

Libringiro ha le caratteristiche di una grande mobilitazione collettiva, se si considera che rappresenta e riunisce 28 case editrici, tutte con sede in Puglia, che vogliono così valorizzare quel patrimonio culturale immateriale costituito, appunto, dall’editoria pugliese, intesa sia in termini di operatori del settore che di autori talentuosi.

È progetto vincitore del bando “Programma straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo” della Regione Puglia. Il libro è inclusione sociale e culturale e, partendo da questo fondamentale principio, l’Associazione Pugliese Editori svolge attività sul territorio regionale e nazionale portando tutto il proprio bagaglio culturale fatto di editoria di qualità, scelte coraggiose, indipendenza editoriale.

L’Associazione Pugliese Editori collabora, a più ampio respiro, con l’Associazione Italiana Editori (AIE) e l’Associazione degli editori indipendenti (ADEI) e ha avviato da tempo rapporti con le associazioni di categoria delle biblioteche e dei librai.

“Attraverso il progetto LIBRINGIRO si vuol veicolare la lettura e l’incontro con il libro e la pluralità culturale direttamente sulle strade, nelle piazze, nei vicoli, nei luoghi di questa nostra regione, anche quelli che normalmente non sono deputati all’incontro con scrittori e scritture” dice il presidente di APE Giovanni Chiriatti.

“Grazie al Biblio-Camper che ci è stato messo a disposizione dall’Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce, portiamo i nostri libri direttamente da voi, vi faremo conoscere le nostre proposte, i nostri autori e incontreremo il vostro entusiasmo”.

Gli associati APE sono: Adda editore, Besa Muci, Cacucci, Claudio Grenzi Editore, Collettiva edizioni, Editrice Rotas, Edizioni di Pagina, Falvision, Edizioni Gagliano, Gelsorosso, Giacovelli Editore, Giazira Scritture, Il Grillo, I Libri di Icaro, I Quaderni del Bardo, Kurumuny, L’arco e la corte, Les Flaneurs, Musicaos Editore, NowhereBooks, Pensa, Pietre Vive Editore, Progedit, Schena Editore, Terrarossa, Terra Somnia Editore, Vintage Editore, Wip edizioni.

