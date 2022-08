Kety Fusco

Kety Fusco si è diplomata in Arpa Classica al Conservatorio a 21 anni e dopo essersi dedicata alla scrittura compositiva neoclassica con la sua inseparabile arpa elettrica.

È stata nominata per 3 categorie (Electro-Dance Award / Best Emerging Talent Award / Creative Award) durante l’ultimo SLT Awards – MUMA a Berna, ed è stata invitata a suonare le sue composizioni nella prestigiosa sala del Parlamento federale a Berna. Kety ha aperto il Locarno Film Festival con una trascrizione originale dell’inno svizzero, ed ha pubblicato il suo album DAZED a maggio 2020, nel mezzo della pandemia globale, e nonostante l’interruzione dei tour dal vivo, è stata invitata a eseguire una trascrizione di Morricone in uno dei più grandi templi italiani, l’Arena di Verona.

Ha collaborazioni con alcuni dei musicisti più stimolanti della scena elettronica/sperimentale internazionale come Clap! Clap!, Lubomyr Melnyk, produttore Aris Bassetti. Kety Fusco riuscì a suonare all’Osservatorio Astronomico di Isnello in Sicilia per Ypsigrock festival, al Locus Festival di Bari, Le Cannibale di Milano, Settimana della musica di Atene, Liverpool Sound City.

Kety Fusco è stata invitata a suonare sul tetto dell’Ospedale Civico di Lugano una delle sue composizioni, per ringraziare simbolicamente gli operatori socio-sanitari, e ha raggiunto uno dei traguardi più importanti di tutta la sua carriera nel marzo 2021 quando è stata invitata dalle NAZIONI UNITE all’SGD Global Festival of Action, condividendo il palcoscenico con due dei suoi idoli adolescenti: Patti Smith e Ben Harper.

Mirco Signorile “A Part Of Me”

L’esperienza vissuta in questi ultimi anni con il lockdown ha ispirato il pianista Mirko Signorile a comporre nuovi brani intrisi di poesia, lirismo e spiritualità. “A part of me” è un concerto sognante che sospende il tempo per far spazio ad una narrativa musicale sobria, dove il necessario diventa il focus e il climax dell’intera performance. Atmosfere di new classicismo e jazz pervadono i tasti bianchi e neri ed incontrano i suoni elettronici del synth che fa da tappeto e collante delle diverse storie musicali. Un concerto da vivere tutto d’un fiato, magico e cinematografico.

Hania Rani

Hania Rani è una pianista, compositrice e musicista nata a Danzica, che divide la sua vita tra Varsavia e Berlino, dove studia e lavora spesso. Il suo album di debutto “Esja”, una raccolta di brani per pianoforte solo su Gondwana Records, è stato pubblicato nel 2019 ed ha ottenuto numerosi riconoscimenti: 5 nominations nei Fryderyki (i Grammy dell’industria musicale polacca,), la vittoria del Discovery of the Year 2019 ai Bestseller Awards della catena Empik. Il prestigioso premio Sanki come nuovo volto più interessante della musica polacca.

Se le composizioni di Esja nascono dall’attrazione verso il pianoforte come strumento solista, il successivo album “Home” vede Rani eampliare i suoi gusti, aggiungendo voce ed elettronica, oltre ad affiancarsi in alcuni brani al bassista Ziemowit Klimek ed al batterista Wojtek Warmijak.

Per Rani, “Home” è una continuazione del lavoro che ha iniziato su “Esja”, “il completamento della frase”, come dice lei. L’album propone un viaggio metaforico: il racconto di luoghi che diventano la nostra casa a volte per caso, a volte per scelta. È la storia di lasciare un luogo che ci è familiare, e il viaggio che segue. Home si apre con un frammento del racconto “Solitudine” di Bruno Schulz, che può essere visto come la parabola di un viaggio non necessariamente fisico, ma che può oltrepassare i limiti simbolici della nostra conoscenza e immaginazione.