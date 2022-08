Fabio Concato con Musico Ambulante Tour ha fatto calare il sipario a Castellana Grotte (Ba) sul palco allestito in largo Porta Grande per Piazze d’Estate 2022, emozionando e divertendo il pubblico con i suoi successi e le sue canzoni che sono entrate nella storia della musica italiana. Gli eventi del calendario estivo promosso e organizzato dal Comune di Castellana Grotte e dalle Grotte di Castellana, con la direzione artistica di Pino Savino, si spostano ora in piazza Garibaldi, che dal 19 al 25 agosto ospiterà quattro spettacoli gratuiti organizzati da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana.

Venerdì 19 agosto la centralissima piazza castellanese ospiterà il concerto degli Audio 2, al secolo Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, che per festeggiare 25 anni di carriera musicale, hanno pubblicato il 12 aprile 2019 il nuovo album 432 hz, che contiene 11 inediti e 4 loro successi riarrangiati: Acqua e sale, Alle venti, Specchi riflessi, Rotola la vita.

Lunedì 22 agosto, invece, sarà Angelo Branduardi – The Hits Tour ad aprire la settimana di eventi a Castellana Grotte con le canzoni, felice connubio di musica e poesia, che lo hanno reso unico sulla scena musicale italiana e internazionale.

Mercoledì 24 agosto piazza Garibaldi sarà tappa del live di Francesco Baccini & Alter Echo String Quartet – Archi E Frecce. Per i trent’anni di carriera, Francesco Baccini rilegge in chiave cameristica i suoi classici più famosi, accompagnato dagli archi delle Alter Echo String Quartet, formazione crossover femminile, dal chitarrista e bassista Michele Cusato e dal batterista-percussionista Maurizio Di Tollo.

Giovedì 25 agosto appuntamento con lo spettacolo “Mi chiamo Luigi”, racconto musicale di Giorgio Vignali e Vito Schirone che vuole celebrare Luigi Tenco, la sua musica, e raccontarne l’uomo e la sua levatura morale.

Le quattro date di piazza Garibaldi si incrociano con gli appuntamenti e le iniziative del Comitato Feste Patronali nell’ambito dei Festeggiamenti in onore di Maria SS. Consolatrice e San Leone Magno: sabato 20 agosto Simona Bencini Songbook “Dai Dirotta su Cuba in poi” e domenica 21 agosto il one man show “Solo” di Renato Ciardo (apertura in musica con l’esibizione di Kaos Wacko e Punami).

“Salutiamo con grande soddisfazione la prima parte del programma di Piazze d’Estate 2022 con il trittico di eventi in largo Porta Grande e con i concerti di Rocco Papaleo, Ermal Meta e Fabio Concato. – ha commentato il sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti – L’estate castellanese si sposta ora in piazza Garibaldi in quel percorso che abbiamo disegnato per dare valore ed evidenza alle piazze e ai luoghi simbolo di Castellana. La proposta artistica si conferma di grande qualità con gli Audio 2, Angelo Branduardi e Francesco Baccini e a questi si affianca il ritorno dei Festeggiamenti per Maria Ss. della Consolatrice e San Leone Magno con il programma religioso e gli eventi di Simona Bencini e Renato Ciardo che copriranno tre serate. Dal 19 al 25, insomma, il programma diventa intenso e ricco di appuntamenti e sarà anche preludio per gli eventi di largo San Leone Magno a fine agosto”.

“Non potevamo chiudere in modo migliore gli eventi in largo Porta Grande. Fabio Concato è un artista che ha segnato la storia della musica italiana e con le sue canzoni ha fatto cantare intere generazioni. – ha sottolineato il presidente geom.Francesco Manghisi, che insieme alla vice presidente geom. Margherita Costante e dalla consigliera avv. Monica Di Monte compone il Consiglio di Amministrazione della Grotte di Castellana srl. – Con i live di Fabio Concato, Rocco Papaleo ed Ermal Meta abbiamo cercato di accontentare gusti e generazioni differenti e siamo soddisfatti della grande risposta del pubblico. Le visite degli artisti al nostro sito carsico, inoltre, hanno consentito alle Grotte di Castellana di raggiungere maggiore visibilità attraverso i media e i canali social, con un picco di interazioni, di nuovi followers e dimostrazione di interesse per le nostre grotte. Adesso invitiamo tutti a partecipare numerosi anche agli spettacoli in piazza Garibaldi”.

Ulteriori informazioni sul programma di Piazze d’Estate 2022 sono disponibili sui canali social di Comune di Castellana Grotte, Grotte di Castellana srl e Visit Castellana Grotte e al seguente link: https://linktr.ee/piazzedestate2022.